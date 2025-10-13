Ianis Hagi, căpitan în meciul cu Austria: Când e Ghiţă în teren, îl găsesc mereu în careu

Naționala României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, selecționata Austriei, cu scorul de 1-0, într-un meci din grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026. Golul victoriei a fost marcat în minutul 90+5, prin fundaşul Virgil Ghiţă, la centrarea lui Ianis Hagi. Tricolorii ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, şi rămân în cursa pentru calificarea la Mondial.

Ianis Hagi a declarat după meci că succesul obţinut este doar un pas către Cupa Mondială și că echipa trebuie să rămână concentrată.

„Înseamnă încredere această victorie, înseamnă să credeţi în noi. Fotbalul nu e matematică, sunt şi momente mai puţin bune în care trebuie să suferi împreună şi să lupţi împreună. Am spus că putem câştiga acasă, am fost mai buni decât ei, am avut ocaziile mai mari, suntem fericiţi, dar suntem şi realişti. E un singur pas, din păcate nu mai suntem la mâna noastră, trebuie să câştigăm următoarele două meciuri”, a spus Hagi, potrivit primasport.ro.

Despre colaborarea cu Virgil Ghiţă, Ianis Hagi a spus: „Când e Ghiţă în teren, centrările mele, încă de la 12-13 ani, îl găsesc pe el în careu. Nu e o coincidenţă. Nici nu mai ştiu câte pase de gol i-am dat lui Ghiţă încă de la 12-13 ani.”

Fundaşul stânga al echipei naţionale, Alexandru Chipciu, s-a declarat încântat de atmosfera de pe stadion și de golul decisiv din final:

„E de vis! Nu ştiu dacă am mai trăit în cariera mea, la echipa naţională, aşa ceva! Dar pe stadionul ăsta, cu oamenii ăştia în tribună, să dai un gol la ultima fază în faţa unei echipe mari. Sunt nişte momente ireale! Am făcut un joc bun, dar victoria asta e importantă chiar dacă vom termina pe locul doi în grupă sau vom merge la baraj din Liga Naţiunilor, pentru că ne arată că se poate”, a declarat Chipciu.

Atacantul Valentin Mihăilă a subliniat că victoria s-a obţinut datorită pregătirii echipei și a rezistenţei sale fizice pe parcursul partidei:

„Sunt bucuros că am reuşit să duc cele 90 de minute după atâta timp. Mircea Lucescu m-a întrebat în minutul 75 dacă mai pot. Am zis că da. Am obţinut victoria exact pe ceea ce am pregătit. Ştiam cum să presăm, cum să atacăm. Sunt foarte fericit pentru această victorie. Cred că dacă vom fi cu toţii apţi cu siguranţă vom face o figură frumoasă. Se vede când suntem cu toţii că suntem o echipă puternică şi putem pune în dificultate orice adversară. Am lăsat totul pe teren din primul până în ultimul minut astăzi”, a spus Mihăilă.

România va juca următorul meci pe 15 noiembrie, în deplasare, cu Bosnia-Herţegovina, și va încheia campania preliminară pe 18 noiembrie, acasă, cu San Marino.