Ianis Hagi, meci de senzație în Turcia! Gol fabulos din lovitură liberă și pasă decisivă pentru Alanyaspor

Ianis Hagi. Sursă foto: Facebook
Ianis Hagi a înscris un gol superb din lovitură liberă și a oferit o pasă decisivă pentru Alanyaspor, în remiza 2-2 cu Genclerbirligi. Românul devine tot mai important în Turcia.

Primul gol al lui Ianis Hagi pentru Alanyaspor

Ianis Hagi a bifat cea mai bună prestație de la transferul său în Turcia. Internaționalul român a deschis scorul pentru Alanyaspor în meciul disputat sâmbătă, în deplasare, contra Genclerbirligi, încheiat la egalitate, 2-2.

Titularizat de antrenorul Huseyin Eroglu, Hagi a transformat impecabil o lovitură liberă de la 25 de metri, în minutul 14, trimițând mingea direct în vinclul porții. Execuția a adus aminte de celebrele sale reușite din perioada Glasgow Rangers.

Pasă decisivă pentru Ui-Jo Hwang

După ce gazdele au egalat în minutul 66, prin Zuzek, Hagi Jr. a ieșit din nou în evidență. Trei minute mai târziu, mijlocașul român a oferit o pasă decisivă pentru Ui-Jo Hwang, care a readus Alanyaspor în avantaj, 2-1.

Finalul partidei a aparținut însă gazdelor. Mbaye Niang a egalat în minutul 76, stabilind scorul final, 2-2. Ianis Hagi a fost schimbat imediat după această fază, în minutul 77, primind aplauze de la fanii turci prezenți la Ankara.

Alanyaspor, locul 9 în clasament

Cu acest rezultat, Alanyaspor ajunge la 10 puncte și ocupă locul 9 în Superliga Turciei, în timp ce Genclerbirligi se află pe locul 14, cu cinci puncte. Pentru Ianis Hagi, aceasta este prima reușită de la sosirea în campionatul Turciei, unde a fost împrumutat de Alanyaspor de la Rangers în vara acestui an.

În formă înainte de meciurile României

Ianis Hagi a fost inclus de selecționerul Mircea Lucescu pe lista convocărilor pentru meciurile României din octombrie, cu Moldova și Austria, programate pe Arena Națională. Evoluția sa din Turcia îl recomandă pentru un loc de titular în echipa națională.

