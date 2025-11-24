Militari moldoveni participă la parada de 1 Decembrie de la București

Republica Moldova. Un detașament al Armatei Naționale a Republicii Moldova a plecat luni, 24 noiembrie, spre București pentru a participa la parada militară de Ziua Națională a României, marcând astfel o tradiție anuală începută în 2014. Participarea militarilor moldoveni a devenit un simbol al cooperării și al solidarității între cele două armate, cu excepția anilor 2020 și 2021, afectați de restricțiile pandemice.

Potrivit Ministerului Apărării, contingentul moldovenesc este alcătuit din pacificatori ai Batalionului 22 de Menținere a Păcii „Căști Albastre”, precum și din Grupul portdrapel al Gărzii de Onoare. Formația va fi condusă de locotenentul major Boris Răileanu, recent revenit din misiunea EUFOR ALTHEA din Bosnia și Herțegovina.

„Contingentul de militari moldoveni va defila în Piața Arcul de Triumf din București, alături de militarii români și de detașamente străine dislocate în România”, se menționează în comunicatul Ministerului Apărării.

Republica Moldova participă la parada militară de 1 Decembrie fără întrerupere din anul 2014, cu excepția celor doi ani pandemici. Anul trecut, aproximativ 30 de militari moldoveni au defilat sub Arcul de Triumf, alături de formațiuni românești și de contingente din state aliate. Această participare anuală evidențiază colaborarea militară și diplomația prin simboluri, subliniind angajamentul Republicii Moldova față de evenimentele de rang înalt din regiune.

Parada militară de Ziua Națională a României celebrează 107 ani de la Marea Unire din 1918 și reunește mii de militari români și străini, zeci de vehicule militare și aeronave. Evenimentul reprezintă un prilej de promovare a coeziunii armatei, dar și de apropiere între statele partenere și aliate.

După defilarea militară, publicul va avea ocazia să viziteze tehnica militară expusă în zona paradei, inclusiv vehicule și echipamente folosite în operațiuni de menținere a păcii și misiuni internaționale.

Contingentul de moldoveni va defila în Piața Arcul de Triumf din București, alături de militarii români și de detașamente străine dislocate în România.

Amintim că Ministerul Apărării a transmis că repetiţia generală pentru Parada Naţională de 1 Decembrie este programată pe 29 noiembrie, în zona Arcului de Triumf. Cu această ocazie, Brigada Rutieră Bucureşti va introduce restricţii de circulaţie pentru desfăşurarea exerciţiilor. În ziua paradei, peste 2.900 de militari şi specialişti, alături de tehnică militară şi 45 de aeronave, vor participa la defilare.

„Anul acesta, peste 2.900 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu 220 de mijloace tehnice (dintre care 60 în expoziţie statică) şi 45 de aeronave, vor participa la Parada Militară Naţională organizată luni, 1 Decembrie, în Bucureşti, de la ora 11.00, cu ocazia Zilei Naţionale a României, în Piaţa Arcul de Triumf”, anunţă Ministerul Apărării.

Ministerul Apărării precizează că repetiția pentru Parada Națională va avea loc în 29 noiembrie, între orele 09.00 și 12.00, în zona Arcului de Triumf, iar Brigada Rutieră București va aplica restricții rutiere aferente. Potrivit instituției, peste 2.900 de militari și specialiști, alături de tehnică militară și 45 de aeronave, vor participa la defilarea din 1 decembrie.

La defilare vor lua parte și 240 de militari străini, reprezentând Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum și state aliate implicate în structurile NATO din România.