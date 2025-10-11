Actorul român care se luptă cu depresia de ani de zile. Niciun tratament nu l-a ajutat

Mihai Bendeac, actorul cunoscut pentru energia sa debordantă și rolurile memorabile din teatru și televiziune, trăiește de ani de zile cu o realitate mai puțin vizibilă fanilor săi: depresia. Chiar dacă zâmbetul său este mereu prezent, actorul a mărturisit că boala îl provoacă constant și că nu există momente în care să fie complet stăpân pe ea.

Fostul jurat al emisiunii iUmor a povestit despre modul în care încearcă să facă față acestei boli.

„Acum, am un singur gând ce mă ajută să lupt cu boala asta sinistră numită depresie: să aduc bucurie. Prin profesia mea. Visez artă de când mă știu. Și mi-am sacrificat totul pentru ea: viață, familie, sănătate. Fă ce iubești până te omoară. Altminteri, mori acum”, a declarat el în urmă cu ceva vreme.

Actorul spune că depresia l-a împins să caute răspunsuri dincolo de artă și de entertainment, studiind domenii precum fizica cuantică, istoria, filosofia și religia. Deși afirmă că divinitatea există pentru el, Bendeac critică formele instituționalizate de religie, pe care le consideră deseori o manipulare. „Dar consider, totodată, orice formă de religie că fiind o manipulare jegoasă”, a explicat actorul.

În ciuda studiilor și a reflecțiilor filosofice, depresia rămâne o prezență constantă în viața sa. Actorul a povestit că nu a reușit să o învingă, dar a învățat să conviețuiască cu ea.

„Nu, n-am reușit s-o înving, își arată colții destul de des, aș spune, dar cred că am învățat să trăiesc cu ea. Am învățat să nu mă mai sperii atât de tare atunci când apar episoadele de genul ăsta.”

Mihai Bendeac a mai spus că fiecare persoană trebuie să își găsească propriul drum în fața depresiei și să încerce să fie puternică.

„Cumva, fiecare om trebuie să se lupte singur cu depresia lui, să-și caute răspunsul pe diferite căi, în diferite luări de cuvânt, în diferite interviuri ale altora care au trecut prin treaba asta, dar cred că rezolvarea propriei depresii nu stă decât în soarta fiecăruia dintre cei care se lovesc de așa ceva.”

El consideră că tratamentul este doar sprijin parțial: „Au fost situații în care am cerut ajutor, situații în care nu s-a putut altfel decât cu o anumită medicație, dar cred că rezolvarea ei cu adevărat sau acceptarea e o experiență personală și fiecare găsește un anumit drum către treaba asta. Din păcate, așa e, nu există rețete.”

Deși depresia îi influențează viața cotidiană, actorul încearcă să nu lase boala să îi umbrească pasiunea pentru artă. Mihai Bendeac se dedică profesiei sale cu aceeași intensitate, transformând scena și platoul de filmare într-un spațiu în care poate să aducă bucurie nu doar spectatorilor, ci și propriei vieți.

Pentru actor, lupta cu depresia nu este doar o bătălie personală, ci și un mod de a înțelege mai profund viața și de a-i ajuta pe ceilalți să conștientizeze că boala mintală nu trebuie ascunsă, ci înfruntată cu curaj și cu pasiune pentru ceea ce iubești.