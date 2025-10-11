Monden

Actorul român care se luptă cu depresia de ani de zile. Niciun tratament nu l-a ajutat

Comentează știrea
Actorul român care se luptă cu depresia de ani de zile. Niciun tratament nu l-a ajutatSursa: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Mihai Bendeac, actorul cunoscut pentru energia sa debordantă și rolurile memorabile din teatru și televiziune, trăiește de ani de zile cu o realitate mai puțin vizibilă fanilor săi: depresia. Chiar dacă zâmbetul său este mereu prezent, actorul a mărturisit că boala îl provoacă constant și că nu există momente în care să fie complet stăpân pe ea.

Mihai Bendeac și lupta cu depresia

Fostul jurat al emisiunii iUmor a povestit despre modul în care încearcă să facă față acestei boli.

„Acum, am un singur gând ce mă ajută să lupt cu boala asta sinistră numită depresie: să aduc bucurie. Prin profesia mea. Visez artă de când mă știu. Și mi-am sacrificat totul pentru ea: viață, familie, sănătate. Fă ce iubești până te omoară. Altminteri, mori acum”, a declarat el în urmă cu ceva vreme.

Mihai Bendeac

Mihai Bendeac. Sursa foto: Instagram

Actorul spune că depresia l-a împins să caute răspunsuri dincolo de artă și de entertainment, studiind domenii precum fizica cuantică, istoria, filosofia și religia. Deși afirmă că divinitatea există pentru el, Bendeac critică formele instituționalizate de religie, pe care le consideră deseori o manipulare. „Dar consider, totodată, orice formă de religie că fiind o manipulare jegoasă”, a explicat actorul.

Cortina care a ascuns inimă frântă a unei legende a României
Cortina care a ascuns inimă frântă a unei legende a României
Dubai Marina și Downtown Dubai, două lumi diferite ale luxului. Ce le deosebește
Dubai Marina și Downtown Dubai, două lumi diferite ale luxului. Ce le deosebește

Niciun tratament nu l-a ajutat

În ciuda studiilor și a reflecțiilor filosofice, depresia rămâne o prezență constantă în viața sa. Actorul a povestit că nu a reușit să o învingă, dar a învățat să conviețuiască cu ea.

„Nu, n-am reușit s-o înving, își arată colții destul de des, aș spune, dar cred că am învățat să trăiesc cu ea. Am învățat să nu mă mai sperii atât de tare atunci când apar episoadele de genul ăsta.”

Mihai Bendeac a mai spus că fiecare persoană trebuie să își găsească propriul drum în fața depresiei și să încerce să fie puternică.

„Cumva, fiecare om trebuie să se lupte singur cu depresia lui, să-și caute răspunsul pe diferite căi, în diferite luări de cuvânt, în diferite interviuri ale altora care au trecut prin treaba asta, dar cred că rezolvarea propriei depresii nu stă decât în soarta fiecăruia dintre cei care se lovesc de așa ceva.”

Mihai Bendeac nu renunță

El consideră că tratamentul este doar sprijin parțial: „Au fost situații în care am cerut ajutor, situații în care nu s-a putut altfel decât cu o anumită medicație, dar cred că rezolvarea ei cu adevărat sau acceptarea e o experiență personală și fiecare găsește un anumit drum către treaba asta. Din păcate, așa e, nu există rețete.”

Deși depresia îi influențează viața cotidiană, actorul încearcă să nu lase boala să îi umbrească pasiunea pentru artă. Mihai Bendeac se dedică profesiei sale cu aceeași intensitate, transformând scena și platoul de filmare într-un spațiu în care poate să aducă bucurie nu doar spectatorilor, ci și propriei vieți.

Pentru actor, lupta cu depresia nu este doar o bătălie personală, ci și un mod de a înțelege mai profund viața și de a-i ajuta pe ceilalți să conștientizeze că boala mintală nu trebuie ascunsă, ci înfruntată cu curaj și cu pasiune pentru ceea ce iubești.

Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Vio spune:
    11 octombrie 2025 la 14:27

    Am trecut si eu prin asta, dupa primii doi-trei ani de invatamant , acum cca 10 ani. Mi-a trecut despicand lemne (scurtate anterior cu drujba). A fost un fel de declic, precum o iluminare: 'ia stai asa, dar de ce sa sufar eu iar nu ei, care fac rautati ?!?' . Am inceta, de atunci, sa ma mai raportez in vreun fel la modelul de elev cate am fost eu si generatia mea de 'decretei'. Incerc sa rezum totul ca o pierdere materiala: un 'spor de penitenciar' care ni s-ar cuveni cadrelor didactice contemporane, spor pe care oricum ni l-ar fi taiat tarnacopul bolojonian ....

Stiri calde

15:18 - Meciul cu Austria, un test de orgoliu național. Lucescu, iritat înainte de partida așteptată de milioane de fani
15:09 - Klaus Iohannis, obligat de ANAF să plătească pentru reparațiile casei confiscate din Sibiu
15:00 - Primul supercomputer pentru AI din România, lansat prin RO AI Factory
14:51 - Lucescu a anunțat că un mijlocaș al naționalei nu va putea juca în meciul cu Austria
14:43 - Sever Voinescu: Comisia Europeană se ocupă de LGBT, în loc să rezolve problemele reale
14:36 - Curs de psiho-oncologie, recunoscut la nivel european. Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară: O punte dintre suferință și ...

HAI România!

Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim

Proiecte speciale