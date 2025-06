Monden Dan Alexa, despre pumnul primit de la Anamaria Prodan: Acuzații la care nimeni nu se aștepta







Dan Alexa, despre pumnul primit de la Anamaria Prodan. La aproape șase ani de la momentul în care a fost surprins pe camerele de luat vederi primind un pumn de la impresara sa de atunci, Anamaria Prodan, antrenorul Dan Alexa a revenit cu declarații detaliate despre contextul și consecințele acelui episod.

Fostul fotbalist, în vârstă de 45 de ani, a respins categoric orice implicare romantică în relația cu Prodan, pe care o descrie drept una exclusiv profesională, dar tensionată și uneori intruzivă.

„Nu am avut absolut nimic sexual cu ea. Relația noastră a fost una profesională, în care ea a manifestat o formă de obsesie pentru reușita mea. Vroia ca totul să iasă perfect și a ajuns să îmi influențeze nu doar cariera, ci și viața personală”, afirmă Alexa.

Un episod care a marcat cariera și imaginea publică

Incidentul din 2019 a avut un ecou puternic în mass-media și în rândul suporterilor. Alexa a recunoscut că acel moment i-a afectat serios stima de sine și a contribuit la un declin profesional.

„Eram într-o perioadă bună. În 2016 fusesem desemnat cel mai promițător tânăr antrenor. Trei ani mai târziu, eram cunoscut ca ‘bărbatul lovit de Prodanca’. A fost greu de gestionat. M-a afectat profund, iar deciziile pe care le-am luat ulterior au fost influențate de acea criză personală.”

Alexa povestește că momentul loviturii a fost rezultatul unei dispute aprinse, care escaladase anterior prin telefon.

„Nu a fost o bătaie, ci o reacție impulsivă în urma unui conflict verbal. Nu a fost vorba de violență fizică recurentă sau de o intenție de a mă agresa. A fost un moment tensionat. M-a surprins, dar am ales să nu reacționez. Nu consider normal ca un bărbat să lovească o femeie, indiferent de context.”

Chiar dacă a avut un impuls inițial de a răspunde, Alexa consideră că decizia de a nu reacționa a fost una corectă. „Mult timp am regretat că nu am reacționat, dar privind înapoi, cred că am procedat bine. Nu era soluția.”

Relația profesională, între susținere și control

Potrivit antrenorului, colaborarea cu Prodan a fost caracterizată de o implicare intensă a impresarei, care, deși motivată de dorința de a-l sprijini, a ajuns să treacă granițele acceptabile ale unei relații de business.

„Încerca să controleze fiecare aspect — cum trăiesc, cum gândesc, cum mă odihnesc. Credea în potențialul meu, dar a trecut de multe ori linia. Spunea că sunt cel mai bun produs al ei. A devenit greu de gestionat.”

Alexa a subliniat că, deși nu a existat hărțuire în sensul clasic, intruziunea în viața personală a fost una constantă și dificil de suportat.

„Ea credea că îmi vrea binele, dar modul în care o făcea devenise sufocant. Faptul că nu am pus limite clare mai devreme a dus la acel punct de rupere”, a spus el în emisiunea lui Denise Rifai.