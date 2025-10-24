Surpriză de proporții la Asia Express. O nouă vedetă intră în competiție

Cursa din Asia Express devine tot mai intensă, iar surprizele se țin lanț. Cele patru echipe rămase în competiția de la Antena 1 se apropie de marea finală, însă drumul nu este deloc ușor. În următoarea ediție, designerul Cătălin Botezatu va intra în show, dar într-un mod cu totul special.

După o nouă „cursă pentru ultima șansă”, plină de adrenalină și provocări, echipele Gabi Tamaș – Dan Alexa, Karmen – Olga Barcari și Alexandru Ion – Ștefan Floroaica s-au luptat să rămână în competiție. Misiunea lor: găsirea celor trei „pietre prețioase ale fericirii”, ascunse în zone spectaculoase de pe coasta din Nha Trang, Vietnam, oraș supranumit Perla Mării de Sud.

Înainte de start, Irina Fodor le-a oferit concurenților câteva obiecte tradiționale românești, pe care aceștia trebuiau să le vândă localnicilor sau turiștilor pentru a strânge bani.

A urmat apoi o probă la Băile celor 100 de Ouă, unde concurenții au fost nevoiți să facă rost de exact 100 de ouă — fie prin vânzare, fie prin schimb de obiecte. În aceeași locație, au experimentat și munca localnicilor: au colectat nămol, au oferit masaje și au ajutat turiștii să se relaxeze.

Ultima probă a fost însă cea mai spectaculoasă — scufundări la mare adâncime. Costumați în echipament de scafandru, concurenții au fost nevoiți să comunice doar prin semne, pentru a descifra un cod ascuns într-un seif de pe fundul oceanului.

Cursa a fost una strânsă, dar ghinionul a lovit echipa formată din Karmen și Olga Barcari, care a ajuns ultima la Irina Fodor. Din fericire, soarta le-a zâmbit: insigna extrasă din cufăr a fost verde, ceea ce le-a asigurat încă o șansă pe Drumul Eroilor.

Totuși, regulile competiției impun ca echipa salvată să primească un „handicap” pentru etapa următoare. Iar de această dată, surpriza a fost uriașă — Karmen și Olga vor fi nevoite să concureze alături de Cătălin Botezatu. Designerul va fi partenerul lor pentru o zi întreagă, într-o ediție care promite momente memorabile.

Pe lângă intrarea lui Botezatu, fanii emisiunii au avut parte și de o altă surpriză: Bordea și Nelu Cortea, câștigătorii unei ediții trecute, au intrat temporar în competiție pentru o zi specială. Apariția celor doi comici a adus o doză de umor și nostalgie, amintind de energia care a cucerit publicul în sezonul precedent.

Pe măsură ce echipele se apropie de finală, tensiunea crește, iar provocările devin din ce în ce mai dificile. „Asia Express 2025” promite una dintre cele mai spectaculoase ediții de până acum, cu momente neașteptate, misiuni excentrice și invitați surpriză care pun sarea și piperul competiției.