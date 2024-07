Monden De ce l-a pălmuit impresara Anamaria Prodan pe Dan Alexa. Adevărul din spatele pumnului celebru







Celebrul pumn pe care Dan Alexa l-a primit de la impresara Anamaria Prodan a fost explicat în sfârșit chiar de fostul fotbalist. Acesta a spus într-un podcast care a fost și motivul pentru care nu a reacționat. „Eu cred că am făcut foarte bine ce am făcut! Sincer, am făcut bine că nu am ripostat! Și mă felicit pentru asta! Impactul evenimentului a fost foarte mare.

Au fost păreri și păreri, tâmpenii din alea: trebuia să dai și tu, trebuia s-o omori! Alții ziceau bine ai făcut! Foarte multe discuții, și normale după ceea ce s-a întâmplat!”, a spus Dan Alexa. Acesta a adăugat faptul că totul s-a întâmplat din rațiuni profesionale exclusiv.

Impresara l-ar fi lovit din motive profesionale

Nu cum s-a interpretat ulterior. ”Lucrurile sunt foarte clare din punctul ăsta de vedere. În schimb, ce m-a deranjat în timp cumva este că lumea mă cataloga pentru pumnul Anei, aici a fost nedreptatea. S-a creat în mine așa o mâhnire cumva pentru că nu eram drept, adică nu am nicio legătură cu meseria. Nu are.

Dacă m-a deranjat, asta m-a deranjat. Nu era corect, nu e corect lucrul ăsta (…) Nici nu m-am gândit (n.r. – să riposteze). S-a întâmplat repede, a fost așa o nebunie”, a mai explicat antrenorul.

Dan Alexa nu s-a gândit nicio secundă să riposteze

Cert este că la momentul acela, pumnul primit de Dan Alexa, care a fost și filmat, a făcut înconjurul țării. Mulți s-au grăbit să afirme că Alexa ar fi avut ceva personal cu impresara, iar Ana s-ar fi răzbunat pe el. Chiar și Laurențiu Reghecampf a achiesat la aceste opinii și a explicat public acest fapt.

Cu toate acestea, Ana Prodan și Dan Alexa au negat vehement interpretările legat de acea filmare. După incident, cei doi au rămas în continuare în relații bune. Impresara spune că este prietenă și acum cu fostul fotbalist.