Karmen Minune, în lacrimi. Dorul a răpus-o

Karmen Minune, fiica mult mai celebrului său tată este una dintre concurentele la Asia Express. Dacă în primele ediții, aceasta a fost tare pe poziții, ei bine, dorul de fiica sa a cam răpus-o.

Cântăreața a avut mai multe momente emoționante chiar și în fața camerelor de filmat. Inclusiv când era implicată în câte o probă. ”Văd copilul și copilul striga la mamă continuu. Îmi părea că o aud pe fii-mea. Dacă mai zice copilul odată mama mor. E deja foarte mult timp de când am plecat de acasă.

Plus că la mine e și mai mult timp de când nu am văzut-o pe Sophie. Și cu cât simt că se apropie plecarea, cu atât mai ia mai tare dorul”, a spus Karmen cu Lacrimi în ochi la testimoniale.

Competiția a motivat-o pe artistă, dar până într-un punct. ”Dacă la început mă ținea strong (n.r.- puternică) că trebuie să dau tare, să dau tot ce pot și nu am voie să plâng, am încercat să îmi suprim emoțiile. Acum știu că a trecut deja mai mult de jumătate că mai e puțin și plec acasă.

Și începe să mă ia dorul de ea la fiecare copil pe care îl văd și mă duce cu gândul către familie, către frați. Mai ales că eram în orașul ăla, atât de frumos să stau cu familia, cu copilul și să ne simțim în vacanță”, a mai spus Karmen.

De altfel, întreaga familie a lui Adi Minune este numeroasă, dar și unită. Drept urmare, inclusiv în turnee pleacă împreună cu tatăl, dar și cu mama lor. Practic, sunt de nedespărțit, iar această perioadă în care a fost departe, nu a fost tocmai ușoară pentru Karmen. Cu toate acestea, fiica lui Adi Minune a obținut aprecierea publicului, mai ales pentru modestia de care a dat dovadă la Asia Express.