Monden Karmen Minune, probleme mari în SUA. Ce a pățit cântăreața







Karmen Minune are niște zile mai complicate de când a ajuns cu familia în New York. Nu de alta, dar vedeta se pare că a făcut toxiinfecție alimentară care a ținut-o mai mult în camera de hotel.

Karmen Minune, țintuită în hotel

Fiica lui Adi Minune se pare că s-a confruntat cu mai multe pobleme pe parcursul turneului din America. Cântăreața a explicat că de această dată i-a dat de furcă o toxiinfecție alimentară. ”În fiecare oraș am pățit câte ceva. Am ajuns în new York și n-am văzut decât camera de hotel și restaurantul. I love toxiinfecția alimentară”, a scris aceasta pe Instagram.

Cert este că nu e singura din familie care a avut probleme medicale. Primul care a ajuns chiar și la spital a fost fratele ei, Adrian Minune junior. ”Din păcate, dragilor, ne pare rău pentru incidentul apărut. Mezinul nostru aici de față a avut o mică cădere de calciu și nimic altceva, din cauza stresului a oboselii și a emoțiilor. Mi se pare normal datorită fusului orar și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dar analizele sunt mai mult ca perfecte. A trebuit să stăm o zi în spital să facem toate analizele care au ieșit foarte bine. Încă odată vreau să mulțumesc românilor din Chicago pentru sprijinul acordat și pentru înțelegere”, au explicat membrii familiei la momeentul respectiv.

Turneu pe final

Toată familia lui Adrian Minune, inclusiv soția, se află în aceste zile într-un turneu în America. Asta în timp ce în România, presupusa amantă a manelistului a fost evacuată din locuință.

Mai exact dintr-un apartament pe care manelistul i l-ar fi cumpărat. Cu toate acestea, cântărețul nu a făcut nicio precizare legat de acest incident. Rămâne de văzut dacă atunci când se va întoarce în țară va rezolva problema locativă a femeii. Gurile rele spun că cei doi au chiar și un copil împreună, însă manelistul nu recunoscut niciodată așa ceva.