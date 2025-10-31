Monden

Dragoș Săvulescu divorțează. Fosta Miss Universe l-a părăsit

Comentează știrea
Dragoș Săvulescu divorțează. Fosta Miss Universe l-a părăsitDragoș Săvulescu. Sursa foto Instagram
Din cuprinsul articolului

Afaceristul Dragoș Săvulescu trece printr-un moment dificil în viața personală. Angela Martini, Miss Universe Albania în 2010, a decis să pună punct căsniciei după șapte ani împreună și a depus actele de divorț.

Dragoș Săvulescu, părăsit de soție

Potrivit documentelor oficiale, data separării este 24 octombrie 2025, iar motivul invocat de fosta Miss Universe este „diferențele ireconciliabile”. Angela solicită custodie comună și fizică pentru fiul lor, Kyree Martini Săvulescu, în vârstă de trei ani, născut cu ajutorul unei mame surogat, dar și pensie alimentară, potrivit retetesivedete.ro.

Dragoș Săvulescu, Angela Martini și fiul lor.v1

Dragoș Săvulescu, Angela Martini și fiul lor. Sursa foto Instagram

Dragoș Săvulescu este cunoscut în România atât ca fost acționar al clubului de fotbal Dinamo București, cât și ca personaj implicat în dosare de corupție privind retrocedări ilegale de terenuri din Constanța și Mamaia, alături de fostul primar Radu Mazăre.

În paralel, afaceristul și-a încercat norocul și în lumea filmului. În 2020, el a jucat în scurtmetrajul „A Way Out”, filmat la Los Angeles, unde a interpretat un bărbat misterios și a lucrat alături de Angela Martini, care a fost producătoarea proiectului.

Cum îi ajută actoria pe tineri să-și depășească fricile: Timiditatea se topește în fiecare exercițiu
Cum îi ajută actoria pe tineri să-și depășească fricile: Timiditatea se topește în fiecare exercițiu
A început războiul pentru aurul negru al secolului XXI. Ce atuuri are România în disputa pentru baterii și pământuri rare
A început războiul pentru aurul negru al secolului XXI. Ce atuuri are România în disputa pentru baterii și pământuri rare

Povestea căsniciei

Dragoș și Angela s-au căsătorit în decembrie 2017. Relația lor a atras atenția presei nu doar pentru legătura cu Hollywood-ul, ci și pentru implicarea lui Săvulescu în afaceri și controverse publice. Angela a fost prima albaneză care a ajuns pe locul al șaselea la Miss Universe în 2010, performanță record pentru țara sa.

Angela Martini, Miss Universe Albania.v1

Angela Martini, Miss Universe Albania. Sursa foto Instagram

În 2019, Dragoș Săvulescu a fost condamnat la cinci ani și șase luni de închisoare pentru implicarea în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri. A fost dat în urmărire internațională după ce autoritățile române nu l-au putut găsi pentru executarea sentinței și s-a mutat în Statele Unite.

În 2020, s-a predat autorităților italiene din Napoli. Procesul de extrădare a fost respins de Curtea de Apel din Napoli, iar pedeapsa sa inițială a fost redusă la doi ani și cinci luni cu suspendare.

În decembrie 2024, Curtea de Apel București a admis contestația la executare, anulând mandatul de arestare, iar în februarie 2025 Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv că Săvulescu este liber să revină în România fără restricții.

Copilul și viitorul familiei

Kyree, fiul celor doi, va fi în centrul negocierilor pentru custodie și pensie alimentară. Angela Martini va avea, cel mai probabil, custodie comună și fizică, iar Dragoș va fi obligat să contribuie financiar la creșterea copilului.

Divorțul vine într-un moment în care Săvulescu continuă să fie activ în afaceri și proiecte artistice, în timp ce Angela își va concentra energia pe creșterea copilului și reconstruirea vieții sale personale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:59 - Cum îi ajută actoria pe tineri să-și depășească fricile: Timiditatea se topește în fiecare exercițiu
12:51 - De la Parlament la diplomația prezidențială. Nicu Popescu devine emisar special pentru afaceri europene
12:40 - A început războiul pentru aurul negru al secolului XXI. Ce atuuri are România în disputa pentru baterii și pământuri ...
12:32 - FCSB, sub lupa ANAF. Clubul lui Gigi Becali, verificat pentru datorii de peste 7 milioane de lei
12:27 - Părinte de adolescent în 2025? Psiholog: De ce cearta pe telefon nu funcționează și ce să pui în loc pentru a te reco...
12:21 - Guvernul aprobă organizarea alegerilor locale parțiale din 7 decembrie și atestă noi stațiuni turistice în România

HAI România!

Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Walter Mitty la Cotroceni sau triumful visului mediocru. Ipocrizia ca protocol social.
Walter Mitty la Cotroceni sau triumful visului mediocru. Ipocrizia ca protocol social.
De la Harpalete la BlackRock: Planul Ascuns al Globaliștilor
De la Harpalete la BlackRock: Planul Ascuns al Globaliștilor

Proiecte speciale