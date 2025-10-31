Dragoș Săvulescu divorțează. Fosta Miss Universe l-a părăsit

Afaceristul Dragoș Săvulescu trece printr-un moment dificil în viața personală. Angela Martini, Miss Universe Albania în 2010, a decis să pună punct căsniciei după șapte ani împreună și a depus actele de divorț.

Potrivit documentelor oficiale, data separării este 24 octombrie 2025, iar motivul invocat de fosta Miss Universe este „diferențele ireconciliabile”. Angela solicită custodie comună și fizică pentru fiul lor, Kyree Martini Săvulescu, în vârstă de trei ani, născut cu ajutorul unei mame surogat, dar și pensie alimentară, potrivit retetesivedete.ro.

Dragoș Săvulescu este cunoscut în România atât ca fost acționar al clubului de fotbal Dinamo București, cât și ca personaj implicat în dosare de corupție privind retrocedări ilegale de terenuri din Constanța și Mamaia, alături de fostul primar Radu Mazăre.

În paralel, afaceristul și-a încercat norocul și în lumea filmului. În 2020, el a jucat în scurtmetrajul „A Way Out”, filmat la Los Angeles, unde a interpretat un bărbat misterios și a lucrat alături de Angela Martini, care a fost producătoarea proiectului.

Dragoș și Angela s-au căsătorit în decembrie 2017. Relația lor a atras atenția presei nu doar pentru legătura cu Hollywood-ul, ci și pentru implicarea lui Săvulescu în afaceri și controverse publice. Angela a fost prima albaneză care a ajuns pe locul al șaselea la Miss Universe în 2010, performanță record pentru țara sa.

În 2019, Dragoș Săvulescu a fost condamnat la cinci ani și șase luni de închisoare pentru implicarea în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri. A fost dat în urmărire internațională după ce autoritățile române nu l-au putut găsi pentru executarea sentinței și s-a mutat în Statele Unite.

În 2020, s-a predat autorităților italiene din Napoli. Procesul de extrădare a fost respins de Curtea de Apel din Napoli, iar pedeapsa sa inițială a fost redusă la doi ani și cinci luni cu suspendare.

În decembrie 2024, Curtea de Apel București a admis contestația la executare, anulând mandatul de arestare, iar în februarie 2025 Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv că Săvulescu este liber să revină în România fără restricții.

Kyree, fiul celor doi, va fi în centrul negocierilor pentru custodie și pensie alimentară. Angela Martini va avea, cel mai probabil, custodie comună și fizică, iar Dragoș va fi obligat să contribuie financiar la creșterea copilului.

Divorțul vine într-un moment în care Săvulescu continuă să fie activ în afaceri și proiecte artistice, în timp ce Angela își va concentra energia pe creșterea copilului și reconstruirea vieții sale personale.