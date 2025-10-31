Exclusiv. Delia, fosta soție a lui Lino Golden, a renăscut după divorț: Am încetat să mai fiu în umbră

Exclusiv. Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, și-a schimbat viața complet după divorț. Ea a povestit cum a ajuns să participe în emisiunea „Desafio: Aventura” și ce mesaj vrea să le transmită telespectatorilor.

„Dorința de adrenalină. Experiența în sine este una la care visez de foarte mult timp. Îmi doream de foarte mult timp să particip la un astfel de show. Totodată, participarea mea la Desafio: Aventura o văd ca pe o oportunitate de a mă prezenta oamenilor cine sunt în spatele imaginii pe care o afișez.

Vreau să arăt oamenilor adevărata mea personalitate și, totodată, să pot arăta femeilor că poți fi puternică și de una singură.”

Delia a spus că această experiență este o dovadă a forței sale interioare și a dorinței de a se reconecta cu autenticitatea. După un mariaj mediatizat, influencerița vrea acum ca publicul să o cunoască așa cum este cu adevărat — o femeie care a învățat să se bazeze doar pe ea însăși.

Influencerița a recunoscut că despărțirea de Lino Golden a fost un punct de cotitură în viața sa. Totuși, nu privește înapoi cu regret, ci cu recunoștință pentru lecțiile învățate.

„Nu îmi place să îmi fac planuri, în general. Știu doar că îmi doresc să ajung cât mai sus posibil. Să îmi dovedesc că pot. În urma divorțului am rămas cu eticheta de “fosta soțului meu” și aș vrea să fiu eu autentică, să nu mai fiu agățată de niciun nume. Totodată, îmi doresc să inspir mai departe, să inspir încredere. Unde o să mă ducă ideile astea, vom vedea pe viitor.”

Delia a explicat că perioada de după divorț a fost una de redescoperire personală, în care a învățat să aibă încredere în propriile forțe și să nu mai trăiască în umbra trecutului. După divorțul de Lino Golden, ea a avut o relație cu medicul Auday Al-Ahmad, dar n-a durat mult. Cu toate acestea, influencerița nu și-a pierdut speranța și a explicat și ce calități apreciază la un bărbat.

„Energia sa masculină, îmi doresc să mă simt în siguranță alături de bărbatul de lângă mine. Îmi doresc să am un bărbat care să mă respecte și să mă iubească mândru. Să arate iubirea pe care mi-o poartă. Poate îmi doresc o relație ce nu există în lumea asta, dar asta nu poate decât să îmi clădească standardele și principiile pe care le am și nu am să mă opresc până nu voi întâlni o persoană care se va ridica la nivelul așteptărilor mele. Îmi doresc o dragoste ca în povești. Dacă nu voi găsi, voi rămâne singură. Dar cred că voi găsi așa ceva…”

Delia a adăugat că nu se regăsește în tiparul bărbaților care adoptă o energie feminină și își pierd autenticitatea.

„Nu îmi plac bărbații în energia lor feminină, care încearcă să “fure” rolul femeilor. Din păcate, cam genul ăsta de bărbați reprezintă majoritatea bărbaților prezenți în lumea asta.. Mi-ar plăcea să am pe cineva în viața mea, însă nu este pe lista mea de priorități, în acest moment”.

Fosta soție a lui Lino Golden a mai spus că ultimul an a fost unul transformator. Delia a spus că este mai fericită ca niciodată și că nu mai este în umbra altei persoane.

„Viața mea a luat o întorsătură radicală în ultimul an pentru că am început să trăiesc pentru mine și am încetat să mai trăiesc pentru ceilalți. Am încetat să mai fiu în umbră și am început să strălucesc cât se poate de tare. Mă simt mai fericită ca niciodată, nu cred că m-am simțit în viața asta mai fericită și mai frumoasă ca acum. Este cea mai frumoasă perioadă din viața mea.”

Delia consideră că fericirea autentică vine atunci când înveți să te alegi pe tine și să te eliberezi de așteptările celorlalți. Schimbările din viața ei s-au reflectat și în look-ul său, care a devenit mai luminos și mai expresiv.

„Nu am avut un motiv în spatele schimbării, ci a venit la pachet cu schimbarea emoțională prin care am trecut. La nivel de intervenții estetice sau îngrijire personală nu am făcut schimbări. Fericirea este cea care mi-a schimbat aspectul. Singura schimbare reală și “vizibilă” pe care am făcut-o a fost cea a culorii părului; și asta s-a întâmplat treptat pentru că am trecut de la brunet la blond.”

Delia a mărturisit și cum a descoperit pasiunea pentru tarot, o latură mai puțin cunoscută a personalității sale.

„Clarviziunea este ceva ce stăpânesc încă de când m-am născut, însă pasiunea pentru tarot am descoperit-o mult mai târziu, prin intermediul unui prieten. Când mi-a văzut darul pe care îl am, s-a gândit să îmi facă cadou un pachet de tarot.”

Delia își trăiește viața acum și prin prisma influenței pe care o are în mediul online. Ea a spus că vrea să fie un exemplu pentru celelalte femei și să le arate este posibil să treci de la cea mai rea variantă a ta, la cea mai bună.

„Îmi place pentru că poți influența în bine oamenii, îmi doresc să ajut femei, vreau să fiu un exemplu pentru ele. Femei cărora le e frică să vorbească, care nu se iubesc, care sunt abuzate, care trec prin situații toxice; femei care au fost într-un punct în care am fost și eu, în viața asta. Din care am reușit să ies și am ieșit cu fruntea sus, cu zâmbetul pe buze. Eu asta vreau să arăt femeilor, că se poate, că este posibil să treci de la cea mai rea variantă a ta, la cea mai bună.”

Concurenta de la „Desafio” le-a oferit și câteva sfaturi femeilor care trec printr-un divorț. Ea a spus că întotdeauna este loc de mai bine și că iubirea reală nu doare.