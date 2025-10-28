Gina Chirilă, despre divorțul de Vlădău: Femeile puternice sunt greu de manipulat

După luni de tăcere, Gina Chirilă a povestit despre perioada dificilă prin care a trecut după despărțirea de Bogdan Vlădău, bărbatul alături de care a trăit o poveste de dragoste de peste un deceniu. Modelul, cunoscut pentru discreția sa, a transmis un mesaj care pare să descrie, indirect, procesul său de vindecare.

Într-o postare recentă, Gina a scris despre o femeie „spartă în bucăți invizibile”, care a fost forțată să se îndoiască de propria intuiție și să creadă că iubirea înseamnă durere.

„Dar când s-a ridicat, a renăscut din propria cenușă, mai lucidă, mai conștientă, mai greu de păcălit... A învățat să stea singură fără să se simtă singură. A învățat că liniștea nu e plictiseală, ci vindecare”, a scris Gina Chirilă pe Instagram.

Deși nu l-a menționat pe fostul soț, Bogdan Vlădău, mulți dintre urmăritorii ei au interpretat textul ca o reflecție asupra propriei sale povești.

Căsnicia dintre Gina Chirilă și Bogdan Vlădău a durat mai bine de 11 ani, timp în care cei doi păreau un cuplu solid și discret. În urmă cu un an, modelul a confirmat despărțirea, alegând să o facă în mod elegant și fără scandal.

„Am avut o poveste de iubire frumoasă, dar uneori drumurile se despart. Eu și Bogdan am decis, de comun acord, să ne separăm”, anunța atunci Gina, precizând că cei doi vor rămâne uniți prin grija față de fetița lor.

Ulterior, ea a ales să nu mai comenteze public subiectul, preferând să se concentreze pe carieră și pe viața personală, departe de atenția tabloidelor.

Mesajul transmis zilele trecute nu este primul de acest fel. În ultimele luni, Gina a publicat mai multe reflecții despre iubire, independență și forța interioară a femeilor. Unul dintre ele spunea: „Femeile puternice nu sunt greu de iubit, ci greu de manipulat.”

Aceste declarații au fost interpretate de fani ca o dovadă că fosta concurentă de la „Bravo ai stil” a depășit durerea despărțirii și a găsit un nou echilibru. În urmă cu câteva luni, s-a zvonit și că Gina Chirilă are o nouă relație, dar aceasta n-a confirmat informația.