Monden Bogdan Vlădău a devenit trainer în materie de respirație. Fostul Ginei Chirilă s-a reprofilat







Fostul manechin, Bogdan Vlădău a ales calea spirituală acum mai bine de 3 ani, iar acum a devenit trainer în respirație. Acesta este invitat la un workshop fix pentru acest nou talent al lui.

De la retreaturile cu ayahuasca până la tehnici de respirație nu e decât un pas. Mai exact niște cursuri în domeniu care să te ajute să te perfecționezi. Apoi te poți apuca serios de treabă, mai ales dacă ai devenit trainer. Aceasta este probabil și povestea lui Bogdan Vlădău care a ales calea spirituală acum câțiva ani, renunțând la cariera sa. Părea că aceasta este și calea spre o căsnicie fericită până când Gina ar fi descoperit că retreaturile nu erau doar spirituale. Ci și puțin fizice cu unele dintre cliente.

Drept urmare a decis să pună capăt căsătoriei cu soțul ei, care probabil a evoluat mai mult decât prevedea spiritualitatea. Dar acest lucru nu i-a tăiat aripile lui Vlădău care a decis să umble pe această cale. Așa că s-a făcut trainer în materie de respirație. Iar în acest week-end urmează să își expună talentele la un astfel de eveniment.

În afară de cei care fac yoga, pilates și alte tehnici, iată ca el vine cu trainigul pentru respirație. Dacă a început să se impună sau nu în această sferă, nu știm, cert este ca pare destul de pătruns de partea spirituală. În continuare organizează retreaturi și își vede de viața. Asta în timp ce fosta parteneră creste copilul pe care cei doi îl au împreună.

Ocazional Gina îl mai înțeapă cu câte un clip despre bărbații care înșală sau care mint. Pare-se că ii sunt adresate, chiar dacă ea n-a recunoscut niciodată acest lucru la modul propriu. Dar nici nu l-a negat.