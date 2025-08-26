Monden Escrocherii cu „tabere de vindecare”. „Spiritualitatea” te lasă fără bani







În ultimii ani, taberele și „retragerile” spirituale care promit „vindecarea traumelor” sau „eliberarea copilului interior” au luat amploare în România. Acestea atrag participanți cu promisiuni de transformare personală rapidă, însă realitatea este adesea diferită: multe dintre aceste evenimente sunt escrocherii bine camuflate, care exploatează vulnerabilitatea oamenilor pentru profit.

Participarea la astfel de tabere poate costa între câteva sute și câteva mii de euro, în funcție de locație și durata evenimentului. Organizatorii promit sesiuni intensive de terapie, meditație, yoga și consiliere, toate menite să „vindece rănile copilului interior”.

Însă, pentru mulți participanți, aceste promisiuni se dovedesc a fi iluzii. Metodele aplicate sunt adesea superficiale, fără fundament științific, iar rezultatele sunt minime sau inexistente.

Mai grav, în anumite tabere, participanții au raportat situații de abuz emoțional și chiar sexual. În loc de siguranță și sprijin, unii au fost manipulați să participe la activități intime sau relații sexuale, sub pretextul „vindecării prin conexiune”. Astfel de practici transformă evenimentele aparent spirituale în medii vulnerabile, unde regulile morale și etica profesională sunt încălcate.

Un alt aspect problematic este lipsa de reglementare a acestor tabere. Spre deosebire de psihoterapie sau consiliere profesională, taberele de „vindecare” nu sunt strict supravegheate de autorități. Acest vid legal permite apariția unor practici dubioase și lipsite de etică, care promit rezultate rapide, dar nu oferă siguranță participanților.

Reclamele exagerate și marketingul agresiv sporesc impresia că aceste tabere sunt soluții miraculoase, iar oamenii vulnerabili sau aflați în căutarea sensului vieții cad ușor în capcana escrocheriilor.

La nivel internațional, au existat multiple cazuri de abuzuri comise de așa-ziși „guru spirituali”. De exemplu, Bikram Choudhury, fondatorul Bikram Yoga, a fost acuzat de multiple femei de agresiune sexuală și hărțuire.

De asemenea, K. Pattabhi Jois, fondatorul Ashtanga Yoga, a fost acuzat de abuzuri sexuale asupra elevilor săi. Aceste cazuri subliniază pericolele asociate cu lipsa de reglementare și supraveghere în domeniul spiritualității comerciale. Și Bogdan Vlădău a fost acuzat că întreține relații sexuale cu femeile care participă la retreat-urile sale în Peru, Mexic și Costa Rica.

„Prima noapte de ceremonie a fost haotică. Oamenii plecau să fumeze la fiecare 20 de minute, discutau în timpul sesiunilor. Nicio structură. Fără disciplină. Fără maturitate. În ultima noapte, l-am auzit făcând sex cu o participantă în camera de lângă a mea”, a spus un bărbat care a participat la retreaturile organizate de fostul soț al Ginei Chirilă, Bogdan Vlădău.

Pentru a evita capcanele acestor escrocherii, specialiștii recomandă prudență maximă. Înainte de a participa la o tabără sau retragere spirituală, este esențial să: