Sunetele corpului care pot trăda probleme medicale nediagnosticate. Explicațiile specialiștilor

Corpul nostru comunică permanent, iar uneori mesajele vin sub formă de sunete. Zgomotele pe care le facem în mod normal, cum ar fi trosnetele articulațiilor sau sughițul, pot părea inofensive, dar unele dintre ele ar putea fi semnale timpurii ale unor probleme de sănătate, informează Express.

Majoritatea sunetelor din corpul tău sunt perfect normale, chiar dacă puțin jenante. Dar pot sugera și probleme medicale. Experții în sănătate atrag atenția că anumite zgomote trebuie monitorizate mai atent.

Zgomotele pe care le producem, chiar dacă par normale sau inofensive, pot fi uneori mesaje despre starea noastră de sănătate. Ignorarea lor poate întârzia identificarea unor afecțiuni care, dacă sunt tratate la timp, pot fi gestionate mult mai eficient.

Dacă sunt luate în considerare zgomotele corpului nostru ne pot ajuta să prevenim boli grave și să ne menținem sănătatea pe termen lung. Acordă-le atenție deoarece trupul tău știe mai multe decât crezi, este sfatul medicilor.

Sughițul este unul dintre acele sunete ciudate și imprevizibile care ne iau adesea prin surprindere și ne pot enerva, pentru că avem senzația că nu avem niciun control asupra lor. Sunetul caracteristic este produs atunci când diafragma forțează ridicarea pieptului și corzile vocale se închid brusc în timpul expiratului.

George Sandhu, farmacist la Well Pharmacy din Marea Britanie, explică: „Majoritatea cazurilor de sughiț sunt inofensive și dispar de la sine în câteva minute sau câteva ore. Nu trebuie să ne alarmăm”.

Totuși, există situații în care este recomandat să consulți un medic. „Dacă sughițul persistă mai mult de 48 de ore sau apare în mod repetat, acesta poate fi un semn de iritație a stomacului sau a esofagului, sau chiar a nervilor care controlează diafragma. În astfel de cazuri, este important să fie verificat de un specialist”, adaugă Sandhu.

Mulți oameni aud trosnete în genunchi, umeri sau degete atunci când se mișcă. În general, acestea nu sunt îngrijorătoare dacă nu apar durere sau umflături. Însă trosnetele frecvente, însoțite de disconfort, pot fi un semn de uzură a cartilajelor sau de artrită. Medicul ortoped poate evalua gravitatea și poate recomanda kinetoterapie sau alte tratamente preventive.

Bătăile neregulate ale inimii: Palpitațiile sau senzația că inima „bate haotic” nu trebuie ignorate. Acestea pot fi cauzate de stres sau cafea, dar pot fi și un semn de aritmii sau alte afecțiuni cardiace. Este recomandat să consulți un cardiolog, mai ales dacă zgomotul apare frecvent sau este însoțit de amețeli, dureri în piept sau dificultăți de respirație.

Sunetele neobișnuite la respirație pot indica astm, bronșită sau chiar o infecție pulmonară. Observă dacă apar dificultăți la efort sau tuse persistentă și informează medicul pneumolog. Diagnosticarea timpurie poate preveni complicațiile pulmonare severe.

Zgomotul stomacului: Sunetele intestinale sunt normale după masă, însă zgomotele frecvente, însoțite de durere sau balonare, pot fi semnale ale intoleranțelor alimentare, inflamațiilor sau dezechilibrelor digestive. Un gastroenterolog poate recomanda teste pentru a identifica cauza și a ajusta dieta sau tratamentul.

Zgomotele articulare la genunchi sau șold: Sunetele în timpul urcatului sau coborâtului scărilor pot fi primul semn al degenerării articulare. Ignorarea acestora poate duce la dureri cronice sau la dificultăți de mobilitate. Exercițiile fizice regulate, menținerea greutății optime și evaluarea de specialitate pot preveni complicațiile.

Sunetul șuierat pe care îl auzim uneori nu provine din exterior, ci din interiorul corpului nostru. De cele mai multe ori, acesta este sunetul sângelui care circulă prin artera carotidă și venele jugulare, situate în spatele urechilor. Sunetul poate fi mai evident atunci când zgomotul de fundal este redus, cum ar fi atunci când ținem o scoică la ureche sau când ne întindem sau ne ridicăm brusc, modificând fluxul sanguin către craniu.

George Sandhu explică: „Orice lucru care crește fluxul sanguin poate crea un șuierat. Exercițiile fizice, stresul sau anxietatea, sarcina, anemia sau febra sunt toate cauze posibile. Vasele de sânge fiind foarte aproape de urechea medie și internă, poți auzi literalmente cum sângele curge”.

Zilnic, cel mai adesea șuieratul este legat de urechi congestionate sau blocate. „Acest lucru poate fi cauzat de o răceală, infecții ale sinusurilor, alergii sau ceară. Blocajul provoacă modificări de presiune care produc sunete interne, cum ar fi șuieratul sau trosnitul. Uneori, poți auzi chiar propria respirație sau pulsul. Aceasta se numește disfuncție a trompei lui Eustachio și, de regulă, se ameliorează de la sine în două până la patru săptămâni”, adaugă Sandhu.

Alte posibile cauze: Șuieratul poate fi, de asemenea, un semn al creșterii tensiunii arteriale, care împinge sângele mai puternic prin vase, generând un șuierat ritmic mai puternic.

Când să mergi la medic: „Dacă șuieratul este persistent, apare doar într-o ureche, se agravează sau este însoțit de alte simptome, este recomandat să mergi la un control medical. Majoritatea cauzelor sunt benigne, dar o evaluare rapidă poate exclude orice problemă gravă”, avertizează Sandhu.