A apărut atlasul digital al corpului uman. Poți explora organele online, la rezoluții fără precedent

Human Organ Atlas este un portal online inovator care permite explorarea corpului uman în detalii aproape la nivel celular, de la creier și inimă până la plămâni și rinichi. Proiectul, descris de cercetători drept un adevărat „Google Earth” al anatomiei, oferă vizualizări interactive direct din browser, fără necesitatea instalării unor programe suplimentare, potrivit Messaggero.

Inițiativa este rezultatul a șase ani de cercetare și a fost realizată de un consorțiu format din nouă institute din Europa și Statele Unite. Studiul a fost publicat în prestigioasa revistă Science Advances și folosește date provenite de la peste 50 de organe prelevate de la 25 de donatori, procesate cu tehnologia sincrotronului European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) din Grenoble.

Paul Tafforeau, cercetător la ESRF, explică scopul proiectului: „Am vrut să facem aceste date accesibile tuturor și să creăm o infrastructură științifică globală deschisă”. Tehnologia utilizată se numește HiP-CT (tomografie cu contrast de fază ierarhic), care folosește lumina extrem de intensă a sincrotronului, de până la 100 de miliarde de ori mai puternică decât un CT obișnuit.

Această metodă permite vizualizarea organelor întregi la rezoluții de sub o miime de milimetru, fără a le deteriora. Astfel, atlasul realizează o punte între imagistica radiologică și histologie, reprezentând un pas major în cercetarea biomedicală.

Seturile de date sunt uriașe, unele atingând sute de gigabiți sau chiar peste un terabyte per organ, iar cel mai mare set, corespunzător unui creier, ocupă 14 terabiți. Pentru a facilita accesul global, Human Organ Atlas oferă vizualizări interactive, date descărcabile la diverse rezoluții, tutoriale și instrumente software pentru analiză.

Cercetătorii planifică extinderea proiectului pentru a include corpuri umane întregi și pentru a integra inteligența artificială în analiza datelor anatomice. „În prezent, putem studia organe izolate, dar în viitor ne propunem să vizualizăm corpuri complete, cu o rezoluție de 10-20 de ori mai mare decât cea actuală”, a declarat Paul Tafforeau.

Human Organ Atlas promite să transforme modul în care medicina și cercetarea anatomiei sunt abordate, oferind un instrument esențial pentru diagnostic și studii clinice la nivel global, precum și pentru antrenarea sistemelor de inteligență artificială în medicină.