Rinichi artificial portabil, o alternativă testată pentru dializa la domiciliu

Un studiu clinic desfășurat în Țările de Jos testează, în premieră, utilizarea la domiciliu a unui rinichi artificial portabil, destinat pacienților cu insuficiență renală severă, cu scopul de a le oferi mai multă flexibilitate în viața de zi cu zi, fără a compromite siguranța tratamentului.

Pentru persoanele cu funcție renală sever afectată sau absentă, dializa este esențială pentru supraviețuire, deoarece rinichii sănătoși au rolul de a elimina produșii reziduali și excesul de lichide din sânge. Atunci când acest mecanism nu mai funcționează, este necesară o terapie de substituție. Deși transplantul renal rămâne cea mai eficientă soluție, mulți pacienți nu sunt eligibili sau așteaptă ani întregi pe listele de transplant și depind exclusiv de dializă.

Hemodializa standard presupune ședințe de aproximativ patru ore, de regulă de trei ori pe săptămână, efectuate în unități medicale. În cadrul acestui proces, sângele este epurat cu ajutorul unui aparat specializat, pe parcursul mai multor ore, ceea ce afectează semnificativ viața profesională, socială și personală a pacienților.

În Olanda, aproximativ 5.000 de persoane urmează hemodializă, iar la nivel global acest tip de tratament este utilizat de circa 2,8 milioane de pacienți. Dacă sunt luate în calcul toate formele de dializă, numărul ajunge la aproximativ 6.200 de pacienți în Olanda și la aproape 3,8 milioane la nivel mondial.

„Dializa salvează vieţi, dar este extrem de solicitantă”, a declarat dr. Karin Gerritsen, medic nefrolog la UMC Utrecht și coordonator principal al studiului, citată într-un comunicat.

Potrivit acesteia, un rinichi artificial portabil ar putea permite adaptarea tratamentului la rutina zilnică a pacienților și le-ar putea oferi un control mai mare asupra propriei vieți.

Dispozitivul aflat în testare, denumit NeoKidney, este un aparat de hemodializă ușor și portabil, comparabil ca dimensiune cu un troler de cabină. Acesta a fost proiectat pentru utilizare atât la domiciliu, cât și în deplasare, fiind mult mai compact decât echipamentele clasice de dializă. Spre deosebire de hemodializa standard la domiciliu, NeoKidney nu necesită adaptări costisitoare ale locuinței, precum racordarea la rețeaua de apă și canalizare, circuite electrice speciale sau împământare medicală. Aparatul este eficient energetic și poate fi conectat la o priză obișnuită.

Funcționarea se bazează pe un sistem închis, cu regenerarea lichidului de dializă, ceea ce reduce semnificativ cantitatea utilizată. Pentru o ședință sunt necesari aproximativ 4,5 litri de lichid, comparativ cu cel puțin 30 de litri în hemodializa convențională.

NeoKidney este conceput pentru ședințe de două ore, efectuate de patru până la șapte ori pe săptămână. Acest regim permite o epurare mai graduală a sângelui decât schema clasică de trei ședințe săptămânale a câte patru ore, reducând fluctuațiile volumului de lichide, ale produșilor reziduali și ale mineralelor. Conectarea pacientului se face similar hemodializei standard, printr-un șunt sau un cateter. Studiul este coordonat de UMC Utrecht, parte a Utrecht Science Park și afiliat Universității din Utrecht, în colaborare cu Fundația Rinichiului din Olanda și compania de tehnologie medicală NextKidney.

După studii anterioare care au indicat rezultate favorabile privind siguranța unor prototipuri testate în Franța și Singapore, aproximativ 50 de pacienți participă acum la un studiu pe termen mai lung, ce include utilizarea dispozitivului la domiciliu.

Cercetătorii analizează siguranța, eficacitatea, ușurința în utilizare și impactul asupra vieții cotidiene. În această etapă, se verifică dacă rinichiul artificial epurează sângele suficient de eficient, prin măsurarea eliminării produșilor reziduali, a volumului de lichid extras și a acurateței procesului.

Siguranța rămâne o prioritate, fiind monitorizate posibile reacții adverse în timpul sau după dializă, precum și modificările tensiunii arteriale, ale frecvenței cardiace și ale parametrilor sanguini. De asemenea, pacienții sunt întrebați despre experiența lor și despre modul în care tratamentul le influențează calitatea vieții.

La jumătatea studiului, datele obținute vor fi transmise unei organizații independente de certificare, care va evalua dacă dispozitivul îndeplinește criteriile de siguranță și eficiență necesare pentru introducerea pe piață. Obiectivul este obținerea marcajului CE, posibil în 2026 sau 2027, etapă obligatorie pentru utilizarea dispozitivului în Europa.

NeoKidney este destinat pacienților care doresc să efectueze hemodializă la domiciliu, au ședințe stabile, acces vascular adecvat și preferă tratamente mai frecvente și mai scurte. În prezent, dispozitivul nu este recomandat copiilor, femeilor însărcinate sau pacienților cu afecțiuni asociate severe, precum boli pulmonare sau hepatice grave.

Dezvoltarea rinichiului artificial portabil este rezultatul colaborării dintre clinicieni și cercetători de la UMC Utrecht, Fundația Rinichiului din Olanda, care a contribuit cu perspectiva pacienților, și compania NextKidney, responsabilă de dezvoltarea tehnologică. Potrivit coordonatorilor, acest parteneriat permite pași progresivi către îmbunătățirea îngrijirii persoanelor cu boală renală.

Rinichiul artificial portabil este văzut ca o etapă intermediară spre soluții viitoare, inclusiv tehnologii implantabile sau metode de dializă fără aparate voluminoase ori ace, aflate încă în faza de cercetare. Dacă rezultatele studiului vor fi favorabile, dispozitivul ar putea deveni, în timp, o completare a formelor existente de dializă, oferind pacienților mai multă independență și reducând numărul vizitelor la spital. Rezultatele finale sunt așteptate în 2027.