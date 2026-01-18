Noi probe genetice, descoperite în legătură cu Jack Spintecătorul

O descoperire revoluționară în domeniul geneticii a adus un nou val de speranță în ancheta istorică privind criminalul cunoscut sub numele de Jack Spintecătorul. Cercetătorii au identificat recent o probă de ADN care pare să confirme identitatea celui care a terorizat Londra în secolul al XIX-lea, informează dailystar.co.uk.

La mai bine de 130 de ani de la terorile comise de Jack Spintecătorul pe străzile întunecate ale Londrei victoriene, cercetătorii criminaliști susțin că au reușit să dezvăluie identitatea celebrului criminal. Numele care ar putea închide unul dintre cele mai faimoase mistere din istoria criminalisticii este Aaron Kosminski.

Noi teste genetice, prezentate săptămâna aceasta, indică faptul că suspectul ar fi fost chiar Kosminski, un tânăr bărbier polonez de 23 de ani, aflat printre principalii suspecți ai Poliției Metropolitane în acea perioadă.

Imigrant evreu din Polonia, Kosminski s-a stabilit în cartierul East End din Londra, fugind de persecuțiile din anii 1800. Lucrând ca bărbier în Whitechapel, el se afla chiar în centrul zonelor vizate de Spintecător, iar martorii notează că manifesta semne de tulburare mintală severă.

În 1891, la doar câțiva ani după seria de crime, Kosminski a fost internat la azilul Colney Hatch, după ce a fost diagnosticat cu paranoia, halucinații și o aversiune puternică față de spălatul sau consumul alimentelor pregătite de alte persoane.

Deși Kosminski avea probleme evidente de sănătate mintală, personalul medical nu l-a considerat periculos, iar el a rămas internat în diverse instituții până la moartea sa, în 1919.

Ulterior, poliția l-a identificat ca un suspect principal în cazul crimelor Spintecătorului din Londra. Un ofițer de rang înalt a susținut că un martor ocular l-ar fi recunoscut pe Kosminski, însă acesta a refuzat să depună mărturie.

Legăturile dintre Kosminski și crimele care au șocat întreaga lume au generat controverse, însă specialiștii avertizează că probele existente nu sunt suficiente pentru a clarifica definitiv unul dintre cele mai celebre cazuri nerezolvate din istoria Marii Britanii.

Cea mai recentă investigație vizează un șal de mătase, presupus a fi fost găsit lângă trupul mutilat al Catherinei Eddowes, a patra victimă a Spintecătorului, ucisă în 1888. Echipele criminalistice au analizat ADN-ul de pe petele de sânge și de spermă de pe țesătură, comparându-l cu mostre provenite de la rudele în viață ale victimei și ale lui Kosminski, conform relatărilor Daily Star.

Analizele indică o posibilă legătură genetică între ADN-ul analizat și descendenții lui Kosminski, ceea ce, dacă se confirmă, ar reprezenta cea mai solidă dovadă științifică de până acum care leagă suspectul de crimele care au curmat viața a cinci femei.

Totuși, cercetarea a stârnit controverse în rândul experților. Studiul nu prezintă secvențele genetice propriu-zise, ci doar blocuri colorate pe o diagramă, ceea ce complică verificarea rezultatelor. Autorii susțin că legislația britanică privind confidențialitatea i-a împiedicat să ofere mai multe detalii.

Criticii resping însă acest motiv: ADN-ul mitocondrial, folosit în studiu, nu ar afecta viața privată și ar fi putut fi făcut public fără probleme. Mai mult, există și alte incertitudini: unii istorici contestă prezența șalului la locul crimei, în timp ce alții avertizează că obiectul ar fi putut fi contaminat de-a lungul ultimului secol.