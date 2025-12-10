Cadavrul carbonizat al unui bărbat, găsit într-o mașină abandonată lângă calea ferată din Oradea

Cadavrul carbonizat al unui bărbat a fost găsit într-o mașină abandonată lângă calea ferată din Oradea. Zona a fost verificată de criminaliști, iar autoritățile analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere din apropiere. „Se analizează toate posibilitățile pentru a se stabili cu certitudine modalitatea în care s-a petrecut evenimentul”, a declarat Cristian Ardelean, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Potrivit primelor informații, bărbatul găsit fără suflare într-o mașină aflată pe un drum lăturalnic, între Oradea și localitatea Sântandrei, avea aproximativ 40 de ani. Era din Florești și se stabilise recent în Oradea, unde lucra ca șofer pentru o aplicație de ride-sharing.

Din 13 noiembrie, acesta lucra atât prin platforma Bolt, cât și prin Uber, folosind autoturismul Dacia Lodgy în care, ulterior, trupul i-a fost găsit carbonizat, potrivit ebihoreanul.ro.

Trupul a fost descoperit de șoferul unei firme de curierat care trecea prin zonă. El a observat mașina complet arsă și a alertat imediat poliția. La scurt timp, în zonă au ajuns echipaje de polițiști și criminaliști.

Trupul bărbatului a fost preluat de o firmă de pompe funebre și transportat la IML pentru autopsie. Mașina a fost, de asemenea, ridicată și dusă la expertiză.

Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere arată că mașina a luat foc ieri dimineață, în jurul orei 04.00. La câteva secunde după izbucnirea incendiului, autoturismul a explodat, cel mai probabil după ce flăcările au ajuns la instalația de GPL.

„Se analizează toate posibilitățile pentru a se stabili cu certitudine modalitatea în care s-a petrecut evenimentul. Se pare că cu o noapte înainte ar fi avut loc incendiul, în noaptea de luni spre marți. A avut loc o explozie, o deflagrație, care nu a fost observată de nimeni la acel moment”, a anunțat Cristian Ardelean, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Anchetatorii analizează mai multe ipoteze. Ei iau în calcul o posibilă crimă, varianta unei sinucideri și, într-o măsură mai redusă, posibilitatea unui accident, având în vedere că mașina se afla pe un drum denivelat, unde nu se poate circula cu viteză mare.

Polițiștii au ridicat probe și vor stabili împrejurările și cauzele morții, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.