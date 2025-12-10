Social

O doctoriță, acuzată că pensiona prea devreme cadre militare și angajați MAI

Comentează știrea
O doctoriță, acuzată că pensiona prea devreme cadre militare și angajați MAISursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Direcția Generală Anticorupție (DGA) și procurorii din Bihor au trimis în judecată o doctoriță din județ, acuzată de luare de mită în formă continuată, pentru că pensiona cadre militare și angajați din MAI înainte de vârsta legală, în schimbul unor sume de bani.

Doctoriță acuzată de pensionări anticipate în schimbul unor sume de bani

Femeia, angajată ca personal contractual, nu verifica actele solicitanților, ci se concentra exclusiv pe sumele primite pentru a analiza dosarele celor care voiau să iasă anticipat la pensie. Astfel, aceasta a aprobat dosarele celor care voiau să iasă anticipat la pensie, fără a respecta însă criteriile legale.

Potrivit surselor, medicul a semnat dosarele unor persoane care au obținut pensionări la vârste între 45 și 47 de ani. Singura condiție pentru ca aceste dosare să fie aprobate era ca solicitanții să aibă cel puțin 15 ani vechime în sistem.

Medic cardiolog din Oradea trimisă în judecată pentru luare de mită

În data de 26 noiembrie 2025, procurorul din Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a întocmit rechizitoriul și a sesizat instanța competentă, dispunând trimiterea în judecată a unei inculpate, medic cardiolog la Spitalul Clinic „Avram Iancu” Oradea, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

Teo Trandafir despre prima noapte ca mamă: Ceva rău!
Teo Trandafir despre prima noapte ca mamă: Ceva rău!
Amânare decisă de CCR pentru sesizarea făcută de Curtea Supremă în cazul pensiilor magistraților
Amânare decisă de CCR pentru sesizarea făcută de Curtea Supremă în cazul pensiilor magistraților
Mită

Mită. Sursa foto: Freepik

Potrivit rechizitoriului, inculpata, medic specialist și președinte al Comisiei de Expertiză Medico-Militară, ar fi pretins și primit bani sau alte foloase necuvenite pentru emiterea deciziilor medicale „apt limitat”, necesare trecerii în rezervă a cadrelor militare și angajaților Ministerului Afacerilor Interne din Bihor și județele limitrofe.

Doctoriția ar fi luat mită de zece ori

Potrivit comunicatului Direcției Generale Anticorupție (DGA), doctorița este acuzată că ar fi luat mită de zece ori pentru eliberarea deciziilor medicale necesare trecerii în rezervă a cadrelor militare și polițiștilor din Bihor și județele limitrofe.

Urmărirea penală a fost efectuată de lucrători de poliție judiciară din Serviciul Județean Anticorupție Bihor, în baza ordonanțelor de delegare și sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:01 - Putin oferă sprijin nuclear și militar Indoneziei, a patra cea mai populată țară din lume
16:49 - Teo Trandafir despre prima noapte ca mamă: Ceva rău!
16:42 - Criza migrației forțează Europa să se reinventeze. Două state cer reforma CEDO
16:29 - O doctoriță, acuzată că pensiona prea devreme cadre militare și angajați MAI
16:24 - Jurnalistul Răzvan Savaliuc: Justiția este atacată mizerabil la vârf
16:19 - Amânare decisă de CCR pentru sesizarea făcută de Curtea Supremă în cazul pensiilor magistraților

HAI România!

Ce ne așteaptă? Hai LIVE cu Turcescu
Ce ne așteaptă? Hai LIVE cu Turcescu
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!

Proiecte speciale