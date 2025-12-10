O doctoriță, acuzată că pensiona prea devreme cadre militare și angajați MAI

Direcția Generală Anticorupție (DGA) și procurorii din Bihor au trimis în judecată o doctoriță din județ, acuzată de luare de mită în formă continuată, pentru că pensiona cadre militare și angajați din MAI înainte de vârsta legală, în schimbul unor sume de bani.

Femeia, angajată ca personal contractual, nu verifica actele solicitanților, ci se concentra exclusiv pe sumele primite pentru a analiza dosarele celor care voiau să iasă anticipat la pensie. Astfel, aceasta a aprobat dosarele celor care voiau să iasă anticipat la pensie, fără a respecta însă criteriile legale.

Potrivit surselor, medicul a semnat dosarele unor persoane care au obținut pensionări la vârste între 45 și 47 de ani. Singura condiție pentru ca aceste dosare să fie aprobate era ca solicitanții să aibă cel puțin 15 ani vechime în sistem.

În data de 26 noiembrie 2025, procurorul din Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a întocmit rechizitoriul și a sesizat instanța competentă, dispunând trimiterea în judecată a unei inculpate, medic cardiolog la Spitalul Clinic „Avram Iancu” Oradea, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

Potrivit rechizitoriului, inculpata, medic specialist și președinte al Comisiei de Expertiză Medico-Militară, ar fi pretins și primit bani sau alte foloase necuvenite pentru emiterea deciziilor medicale „apt limitat”, necesare trecerii în rezervă a cadrelor militare și angajaților Ministerului Afacerilor Interne din Bihor și județele limitrofe.

Potrivit comunicatului Direcției Generale Anticorupție (DGA), doctorița este acuzată că ar fi luat mită de zece ori pentru eliberarea deciziilor medicale necesare trecerii în rezervă a cadrelor militare și polițiștilor din Bihor și județele limitrofe.

Urmărirea penală a fost efectuată de lucrători de poliție judiciară din Serviciul Județean Anticorupție Bihor, în baza ordonanțelor de delegare și sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.