Noi detalii despre moartea Ștefaniei Szabo. Doctorița ar fi suferit după un bărbat căsătorit

Anchetatorii continuă să investigheze circumstanțele morții doctoriței Ștefania Szabo (37 de ani), găsită fără suflare la sfârșitul lunii octombrie în camera de gardă a Spitalului Județean de Urgență Buzău. În ultimele zile au ieșit la iveală informații care adaugă noi perspective asupra vieții personale și profesionale a medicului.

Potrivit anchetatorilor, în încăperea în care a fost găsită tânăra doctoriță au fost descoperite o seringă goală, presupusă a fi conținut anestezic, și mai multe cutii cu sedative. Colegii care au găsit cadavrul au declarat că telefonul medicului suna insistent, ceea ce i-a alertat.

Apropiații Ștefaniei Szabo au dezvăluit că anul precedent fusese extrem de dificil pentru ea. Doctorița divorțase de soțul ei, un ofițer de poliție judiciară. Șeși divorțul a fost finalizat la notar, încă mai existau probleme de rezolvat între cei doi.

Ștefania a încercat să-și recupereze numele de dinainte de divorț printr-o acțiune în instanță, însă cererea i-a fost respinsă în iulie 2025. În paralel, fostul soț a inițiat o acțiune pentru recuperarea unor bunuri aflate pe numele său.

În plus, doctorița suferea de burnout. Colegii săi au relatat că Ștefania făcea până la șapte gărzi pe lună și era permanent disponibilă pentru pacienți și colegi. „Implicarea ei continuă, zi și noapte, în weekenduri a epuizat-o. Tot timpul îți răspundea la telefon”, au spus aceștia.

Printre noile detalii apărute se numără și faptul că Ștefania ar fi avut o relație cu un bărbat căsătorit. Una din prietenele doctoriței a povestit că aceasta suferea foarte tare după bărbatul căsătorit și că spera să își lase familia pentru ea.

„Eu cred că a murit de inimă rea. Ștefania se vedea cu un om important, dar cu familie, iar ea își dorea mai mult. Toți o vedeau tristă și dezamăgită, această dorință părea să o apese foarte mult”, a povestit prietena doctoriței pentru Cancan.

Medicina legală a stabilit până acum că Ștefania Szabo nu a suferit nici un infarct sau accident vascular cerebral, așa cum s-a speculat inițial, însă sunt în curs analizele toxicologice, esențiale pentru a clarifica cauza morții. Specialiștii au precizat că plămânii medicului „au rămas fără aer”, dar circumstanțele exacte rămân neclare.