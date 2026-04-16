Bilete de tratament 2026. Aproximativ 114.000 de locuri aprobate pentru pensionari și asigurați. Criterii de eligibilitate

Aproximativ 114.000 de bilete de tratament balnear vor fi asigurate în cursul acestui an prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), în baza unei hotărâri aprobate de Guvern, potrivit unui anunț făcut de ministrul Muncii, Florin Manole. Executivul a aprobat joi propunerea privind acordarea acestor bilete, măsură destinată pensionarilor, asiguraților sistemului public de pensii, dar și beneficiarilor unor legi speciale care prevăd dreptul la tratament balnear.

„Pentru mulţi pensionari este o nevoie reală: acces la recuperare, la tratamente pe care altfel nu şi le-ar permite. Este un sprijin concret, care contează în viaţa de zi cu zi. Continuăm şi anul acesta să susţinem această măsură, cu grijă pentru cei care au cea mai mare nevoie de ele”, a declarat ministrul Muncii, Petre-Florin Manole.

Potrivit regulamentului stabilit, durata unei serii de tratament balnear este de 16 zile, din care tratamentul efectiv se desfășoară pe parcursul a 12 zile. De aceste bilete pot beneficia atât pensionarii, cât și asigurații sistemului public, precum și soțul sau soția unei persoane asigurate ori pensionare, în anumite condiții, inclusiv cu plată integrală în cazul în care nu sunt asigurați.

Cel mult 15% din totalul biletelor vor fi acordate gratuit beneficiarilor unor legi speciale cu caracter reparatoriu, precum și persoanelor din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

De asemenea, peste 50.000 de bilete vor fi disponibile în unitățile aflate în proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice, restul urmând să fie distribuite prin alte unități de profil contractate conform legii.

Suma totală prevăzută în bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 este de 410 milioane de lei, potrivit datelor oficiale.

Ministerul Finanțelor a avizat proiectul de hotărâre de guvern, după ce documentația a fost completată în urma solicitărilor transmise de instituție.

Obținerea unui bilet de tratament balnear începe prin depunerea unei cereri la casa teritorială de pensii de care aparține solicitantul. Dosarele sunt evaluate ulterior pe baza unui punctaj stabilit de instituție, iar în multe cazuri numărul solicitărilor depășește locurile disponibile, ceea ce face ca nu toate cererile să fie aprobate.

Fiecare beneficiar poate primi, de regulă, un singur bilet pe an, indiferent de stațiunea aleasă. După aprobarea solicitării, documentele justificative trebuie prezentate în momentul eliberării biletului, pentru validarea finală a dosarului.

Pentru pensionari, dosarul trebuie să includă, printre altele, talonul de pensie, în original sau copie, care atestă calitatea de beneficiar al sistemului public. Este necesară, de asemenea, o declarație pe propria răspundere privind faptul că solicitantul nu realizează venituri din alte sisteme de pensii neintegrate în sistemul public, cu excepțiile prevăzute de lege, precum și biletul de trimitere pentru tratament balnear emis de medicul de familie sau de un medic specialist, document ce trebuie prezentat în original și copie.

În lipsa acestor documente, biletul nu poate fi eliberat, chiar dacă solicitarea a fost aprobată inițial.

Programul nu se adresează exclusiv pensionarilor. De tratament balnear pot beneficia și salariații care suferă de afecțiuni ce necesită recuperare în stațiuni specializate, pe baza recomandării medicale.

De asemenea, pot însoți beneficiarul copiii cu vârste între 6 și 18 ani, dacă sunt elevi și fac dovada calității de elev, precum și soțul sau soția, în calitate de însoțitor.

Există și categorii care pot beneficia gratuit de tratament, precum persoanele asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă pentru perioade mai lungi de 90 de zile, dar și angajații care își desfășoară activitatea în condiții speciale, cum ar fi cele din domeniul exploatării sau prelucrării materialelor nucleare în zone cu expunere la radiații.

Pentru aceste situații sunt necesare documente suplimentare, inclusiv cerere, recomandare medicală, adeverință privind statutul de asigurat și venitul brut lunar, precum și actul de identitate.