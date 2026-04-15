Biletele de tratament pentru peste 50.000 de pensionari. Ministerul Finanțelor a aprobat alocarea bugetară

Ministerul Finanțelor a avizat proiectul de Hotărâre de Guvern privind acordarea biletelor de tratament balnear pentru anul 2026, stabilind un buget total de 410 milioane de lei destinat sprijinirii sănătății pensionarilor și asiguraților din sistemul public.

Măsura, care urmează să fie implementată prin Casa Națională de Pensii Publice, vizează acordarea a până la 50.896 de bilete de tratament în stațiunile balneare din România.

Proiectul de act normativ a fost transmis Ministerului Finanțelor în data de 31 martie 2026 de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în conformitate cu procedurile legale în vigoare.

Avizarea a fost realizată în urma unei analize tehnico-economice și bugetare detaliate, care a inclus solicitări de clarificări și completări din partea Ministerului Finanțelor.

Potrivit comunicatului oficial, ultima solicitare de completări a fost transmisă la începutul lunii aprilie, iar avizul final a fost acordat după primirea documentației complete. Autoritățile subliniază că ritmul de avizare depinde nu doar de momentul transmiterii documentelor, ci și de calitatea și exhaustivitatea acestora.

Declarațiile oficiale indică o colaborare instituțională activă, menită să evite întârzierile în implementarea programului. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat:

„Ministerul Finanțelor susține toate măsurile care au un impact direct asupra sănătății și calității vieții cetățenilor. Am acordat avizul necesar acestui proiect și ne menținem angajamentul de a sprijini implementarea lui în condiții de responsabilitate și transparență.”

Pentru anul 2026, bugetul total alocat programului este de 410.000.000 de lei, sumă provenită din bugetul asigurărilor sociale de stat, la capitolul „Asigurări și asistență socială – Ajutoare sociale în natură”. Acest buget va permite acordarea a până la 50.896 de bilete de tratament balnear, distribuite în maximum 16 serii pe parcursul anului.

Biletele vor fi repartizate în principal în unitățile de tratament aflate în proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice, însă proiectul prevede și posibilitatea suplimentării acestora prin contracte încheiate cu alte unități de profil, în limita fondurilor disponibile.

Un element important al programului îl constituie componenta socială: până la 15% din totalul biletelor pot fi acordate gratuit anumitor categorii de beneficiari, în special celor care beneficiază de legi cu caracter reparatoriu.

Această măsură urmărește să asigure accesul echitabil la servicii de recuperare medicală pentru persoanele vulnerabile.

Programul de tratament balnear este conceput ca o intervenție complexă, cu efecte atât asupra sănătății individuale, cât și asupra economiei. Beneficiarii principali sunt pensionarii și asigurații din sistemul public de pensii, pentru care accesul la servicii de recuperare medicală poate contribui la ameliorarea afecțiunilor cronice și la menținerea capacității funcționale.

Tratamentul balnear este recunoscut la nivel internațional ca parte integrantă a medicinei de recuperare. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), terapiile balneare pot avea efecte benefice în afecțiuni reumatologice, neurologice și respiratorii, contribuind la reducerea durerii și îmbunătățirea calității vieții.

Pe lângă beneficiile medicale, programul are și un impact economic semnificativ. Stațiunile balneare reprezintă un sector important al turismului românesc, iar finanțarea publică contribuie la menținerea activității acestora, la crearea de locuri de muncă și la dezvoltarea regională.

Implementarea programului revine Casei Naționale de Pensii Publice, instituție responsabilă de organizarea și administrarea sistemului de acordare a biletelor. Aceasta va gestiona distribuția biletelor, în funcție de criterii stabilite prin legislație, inclusiv punctajele obținute de solicitanți.

În anii anteriori, sistemul a fost criticat pentru lipsa de transparență sau pentru dificultățile întâmpinate de beneficiari în accesarea biletelor. În acest context, autoritățile au subliniat importanța unei implementări eficiente și transparente pentru anul 2026.

Programul de tratament balnear are o componentă socială puternică, fiind destinat în principal persoanelor cu venituri reduse sau cu nevoi medicale specifice. Acordarea unui procent de până la 15% din bilete în mod gratuit reflectă o politică de sprijin pentru categoriile vulnerabile.

În același timp, accesul la tratament balnear poate contribui la reducerea inegalităților în sănătate, oferind servicii de recuperare pentru persoane care altfel nu și-ar permite aceste terapii.

Ministrul Finanțelor a evidențiat caracterul strategic al programului, subliniind că acesta nu este doar o măsură socială, ci și o investiție în sănătatea populației active și în sustenabilitatea economică.

„Tratamentul balnear nu este doar o formă de sprijin social, ci o investiție în sănătatea oamenilor și în capacitatea lor de a rămâne activi. În același timp, contribuim la susținerea unui sector economic important pentru România”, a declarat Alexandru Nazare.

De asemenea, Ministerul Finanțelor a reafirmat sprijinul pentru politicile publice care promovează protecția socială și accesul la servicii esențiale, menționând că procesul de avizare a fost realizat cu celeritate pentru a evita întârzierile în circuitul decizional guvernamental.

În Europa, tratamentele balneare sunt integrate în politicile de sănătate publică în mai multe state, precum Germania, Franța sau Italia, unde sistemele de asigurări de sănătate acoperă parțial sau integral aceste servicii.

Conform datelor furnizate de Organizația Mondială a Turismului (UNWTO), turismul de sănătate, inclusiv cel balnear, este în creștere la nivel global, fiind considerat un segment strategic pentru dezvoltarea economică durabilă.

România dispune de un potențial semnificativ în acest domeniu, datorită resurselor naturale (ape minerale, nămoluri terapeutice) și infrastructurii existente în stațiuni precum Băile Herculane, Sovata sau Covasna.