Stellantis va lansa în SUA mașina mini Fiat Topolino
- Andreea Răzmeriță
- 10 decembrie 2025, 14:22
Stellantis pregătește lansarea în Statele Unite a modelului electric ultra-compact Fiat Topolino, pe fondul solicitării președintelui Donald Trump ca Departamentul Transporturilor să permită producția și circulația pe piața internă a „microcar”-urilor, similare celor japoneze Kei, potrivit CNBC.
Stellantis anunță vehiculul Topolino electric pentru piața americană
Stellantis, compania-mamă a Chrysler, a confirmat luni planurile de a lansa în Statele Unite modelul electric Topolino. Vehiculul este un quadriciclu urban, conceput pentru deplasări scurte, cu o viteză maximă de aproximativ 45 km/h.
Autonomia modelului Topolino va ajunge până la 75 km. CEO-ul Fiat, Olivier François, a declarat că detalii suplimentare privind lansarea și specificațiile complete vor fi anunțate anul viitor. Anunțul Fiat a venit la câteva zile după ce președintele Donald Trump a lăudat mașinile mici „Kei” din Japonia într-o întâlnire cu CEO-ul Stellantis, Antonio Filosa, și mai mulți oficiali și oameni de afaceri din industria auto americană.
Stellantis neagă legătura cu declarațiile lui Trump
Anunțul vine la scurt timp după ce președintele Donald Trump a lăudat vehiculele mici japoneze Kei și a spus că a cerut Departamentului Transporturilor să permită producția unor astfel de mașini. Acest tip de vehicule trebuie însă să respecte standardele americane de siguranță și reglementările privind viteza.
Stellantis a precizat însă că decizia de a introduce mașina Topolino în Statele Unite nu are o legătură directă cu declarațiile făcute de Donald Trump . Compania a explicat că interesului pieței americane a început înainte de declarațiile președintelui.
Fiat Topolino, noul quadriciclu electric de pe piața americană
Topolino, care în italiană înseamnă „șoricel”, este catalogat de Stellantis ca „quadriciclu complet electric” și nu ca automobil. Vehiculul atinge o viteză maximă de aproximativ 28 mile pe oră și are o autonomie de până la 75 kilometri.
În trecut, mașinile mici au avut vânzări reduse în SUA. Fiat, relansat pe piața americană în 2011 după preluarea Chrysler, a vândut în primul an complet 43.772 de vehicule, cifrele scăzând ulterior la aproximativ 1.500 anul trecut.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.