Stellantis va lansa în SUA mașina mini Fiat Topolino

Stellantis pregătește lansarea în Statele Unite a modelului electric ultra-compact Fiat Topolino, pe fondul solicitării președintelui Donald Trump ca Departamentul Transporturilor să permită producția și circulația pe piața internă a „microcar”-urilor, similare celor japoneze Kei, potrivit CNBC.

Stellantis, compania-mamă a Chrysler, a confirmat luni planurile de a lansa în Statele Unite modelul electric Topolino. Vehiculul este un quadriciclu urban, conceput pentru deplasări scurte, cu o viteză maximă de aproximativ 45 km/h.

Autonomia modelului Topolino va ajunge până la 75 km. CEO-ul Fiat, Olivier François, a declarat că detalii suplimentare privind lansarea și specificațiile complete vor fi anunțate anul viitor. Anunțul Fiat a venit la câteva zile după ce președintele Donald Trump a lăudat mașinile mici „Kei” din Japonia într-o întâlnire cu CEO-ul Stellantis, Antonio Filosa, și mai mulți oficiali și oameni de afaceri din industria auto americană.

Anunțul vine la scurt timp după ce președintele Donald Trump a lăudat vehiculele mici japoneze Kei și a spus că a cerut Departamentului Transporturilor să permită producția unor astfel de mașini. Acest tip de vehicule trebuie însă să respecte standardele americane de siguranță și reglementările privind viteza.

Stellantis a precizat însă că decizia de a introduce mașina Topolino în Statele Unite nu are o legătură directă cu declarațiile făcute de Donald Trump . Compania a explicat că interesului pieței americane a început înainte de declarațiile președintelui.

Topolino, care în italiană înseamnă „șoricel”, este catalogat de Stellantis ca „quadriciclu complet electric” și nu ca automobil. Vehiculul atinge o viteză maximă de aproximativ 28 mile pe oră și are o autonomie de până la 75 kilometri.

În trecut, mașinile mici au avut vânzări reduse în SUA. Fiat, relansat pe piața americană în 2011 după preluarea Chrysler, a vândut în primul an complet 43.772 de vehicule, cifrele scăzând ulterior la aproximativ 1.500 anul trecut.