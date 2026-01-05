A murit Eva Schloss, supraviețuitoare de la Auschwitz, sora celebrei Anne Frank

Eva Schloss, sora vitregă a Annei Frank şi una dintre supravieţuitoarele lagărului de exterminare de la Auschwitz, a murit sâmbătă, 3 ianuarie, la Londra, la vârsta de 96 de ani.

Informaţia a fost confirmată de familia sa, care a anunţat public decesul duminică, 4 ianuarie. De-a lungul vieţii, Eva Schloss a fost implicată constant în activităţi educaţionale dedicate memoriei Holocaustului şi transmiterii experienţelor supravieţuitorilor către generaţiile tinere.

Familia a transmis într-un comunicat că este profund afectată de pierdere, exprimând „marea sa tristeţe” după dispariţia acestei „femei remarcabile, supravieţuitoare a lagărului de la Auschwitz, educatoare devotată a Holocaustului, neobosit în munca sa pentru memorie, înţelegere şi pace”.

Moartea Evei Schloss a fost marcată şi printr-un mesaj de condoleanţe transmis de regele Charles al III-lea şi de regina Camilla.

Cei doi au cunoscut-o personal pe supravieţuitoare, participând la mai multe evenimente dedicate memoriei Holocaustului.

Regele Charles, care a dansat cu Eva Schloss la un eveniment organizat la Londra în 2022, a transmis alături de soţia sa că sunt „profund îndureraţi”.

În mesajul publicat pe reţeaua X se arată:

„Am avut privilegiul şi mândria de a o cunoaşte şi o admiram profund”.

Regina Camilla este patroana fundaţiei Anne Frank UK, organizaţie cofondată de Eva Schloss în anul 1990, cu scopul de a transmite tinerilor memoria Holocaustului şi de a combate prejudecăţile.

Eva Schloss s-a născut sub numele Eva Geiringer, în Austria, în anul 1929. Era copil atunci când ţara sa natală a fost anexată de Germania nazistă.

Familia sa evreiască a părăsit Austria şi s-a refugiat mai întâi în Belgia, apoi la Amsterdam, în Olanda. Acolo, familia Geiringer s-a stabilit în apropierea familiei Frank. Eva avea aceeaşi vârstă cu Anne Frank, iar cele două fete se jucau adesea împreună.

Începând cu anul 1942, ambele familii au fost nevoite să trăiască ascunse pentru a evita persecuţiile naziste. Doi ani mai târziu, Eva, părinţii săi şi fratele ei au fost trădaţi de un simpatizant nazist. Au fost arestaţi chiar în ziua în care Eva împlinea 15 ani şi deportaţi în lagărul de la Auschwitz, în mai 1944.

În lagăr, Eva Schloss a fost separată de tatăl şi fratele ei, care au murit în captivitate. Ea a reuşit să rămână alături de mama sa până la eliberarea lagărului, în 1945.

După război, Eva s-a mutat la Londra pentru a-şi continua studiile, unde l-a cunoscut pe viitorul ei soţ, Zvi Schloss.

Mama ei, Elfriede, s-a întors la Amsterdam şi s-a căsătorit ulterior cu Otto Frank, tatăl Annei Frank, devenind astfel mama vitregă a singurului supravieţuitor al familiei Frank.

Stabilită definitiv în Regatul Unit, Eva Schloss a obţinut cetăţenia britanică şi a avut trei fiice. În 2021, la vârsta de 92 de ani, şi-a redobândit cetăţenia austriacă.

De-a lungul deceniilor, a scris mai multe cărţi şi a susţinut conferinţe în întreaga lume, relatând experienţa sa din timpul Holocaustului.

În anul 2013, Eva Schloss a fost numită membru al Ordinului Imperiului Britanic, distincţie acordată de regele Charles, pe atunci prinţ de Wales.