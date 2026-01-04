Monden

A murit un cunoscut jurnalist: Dispariția lui ne amintește cât de fragili suntem

Doliu.
Răzvan Șendrea, cunoscut pentru implicarea sa în administrația publică din Bacău și pentru activitatea jurnalistică,a murit la vârsta de 46 de ani. În cariera sa, Șendrea a ocupat funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Bacău și a fost director al Serviciului Public de Protecție a Plantelor.

A murit Răzvan Șendrea

Înainte de a se dedica administrației, a activat în presa locală, colaborând cu publicații precum Deșteptarea, Monitorul de Bacău și Bacău Info.

Consiliul Județean Bacău a transmis un mesaj de condoleanțe, exprimând „profundul regret pentru trecerea la cele veșnice a lui Răzvan Șendrea, fost consilier județean și coleg în structurile publice județene”. Instituția a subliniat implicarea acestuia în viața comunității, apreciindu-l ca pe „un om discret, echilibrat și de bun-simț, care și-a îndeplinit datoria cu respect față de oameni și instituții”.

Răzvan Șendrea

Răzvan Șendrea/ Sursa foto Facebook

„N-a transformat niciodată penița într-o armă”

Parlamentarul Lucian Bogdănel, fost coleg de redacție al lui Șendrea, a rememorat colaborarea lor în presă și l-a descris drept „un jurnalist mereu binevoitor, care nu a transformat niciodată penița într-o armă”, apreciind echilibrul pe care îl păstra în spațiul public.

Bogdănel a amintit că retragerea lui Șendrea din presă a fost o alegere discretă, preferând activitatea în administrația publică față de agitația redacțională. „Dispariția sa fulgerătoare, la doar 46 de ani, ne reamintește cât de fragili suntem”, a declarat parlamentarul.

Ce spun apropiații

Mesaje de condoleanțe au venit și din partea celor apropiați, precum Cristi Aioanei, prim-vicepreședinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor – filiala „Col. Corneliu Chirieș” Bacău. Aioanei l-a descris pe Șendrea drept „prieten drag și frate de suflet”, evocând anii petrecuți împreună în presă și în administrația județeană, dar și colaborările politice comune.

„Nu am fost doar colegi sau oameni politici – am fost frați de drum și de suflet. Spiritul lui Răzvan rămâne prezent în munca și proiectele pe care le-am împărtășit”, a scris Aioanei.

Proiecte speciale