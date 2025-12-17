Gina Chirilă, de urgență la spital. Cu diagnostic i-au dat medicii
- Emma Cristescu
- 17 decembrie 2025, 16:56
Gina Chirilă a trecut printr-un moment dificil și a ajuns de urgență la spital, după ce starea ei de sănătate a avut nevoie de atenție medicală imediată. Fosta soție a lui Bogdan Vlădău a avut nevoie de perfuzii, iar imaginea postată de ea din spital i-a pus pe jar pe cei care o urmăresc în mediul online.
Gina Chirilă a ajuns la spital
Gina nu a intrat în detalii legate de problemele medicale, însă a explicat că a fost nevoită să facă o pauză și să se odihnească.
„Zilele astea am lipsit pentru că am fost nevoită să mă opresc. Corpul a cerut atenție, odihnă și tratament, și am ales să-l ascult. Sănătatea nu e ceva ce poți amâna și nici un lucru de negociat. Revin treptat, cu mai multă grijă față de mine”, a scris Gina Chirilă.
Fosta soție a lui Bogdan Vlădău că, de data aceasta, a ales să se pună pe ea pe primul loc și să lase deoparte, cel puțin pentru o perioadă, ritmul alert cu care era obișnuită.
Viața ei s-a schimbat radical
În ultimul an, viața ei personală a trecut prin schimbări importante. În 2024, după 11 ani de relație, Gina Chirilă și Bogdan Vlădău au decis să meargă pe drumuri separate. Cei doi au împreună o fetiță și au ales să gestioneze despărțirea discret, fără scandal și fără expunere inutilă.
La momentul respectiv, Gina a explicat public că separarea a fost o decizie luată de comun acord și că prioritatea lor rămâne copilul. De atunci, ea a preferat să fie mai rezervată în aparițiile publice, concentrându-se pe echilibru și pe viața personală.
Gina Chirilă despre divorțul de Bogdan Vlădău
„Am avut o poveste de iubire frumoasă, din păcate, uneori, drumurile ajung să se despartă. Așadar, eu și Bogdan am decis, de comun acord, să ne separăm. Am hotărât să nu facem din viața noastră privată un subiect de presă, așadar vă rugăm să respectați acest lucru. Vom continua să ne susținem reciproc și să acționăm în direcția binelul copilului nostru.”, a fost mesajul transmis de blondină.
