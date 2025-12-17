Monden

Gina Chirilă, de urgență la spital. Cu diagnostic i-au dat medicii

Comentează știrea
Gina Chirilă, de urgență la spital. Cu diagnostic i-au dat mediciiSursa foto: Instagram/ Gina Chirilă
Din cuprinsul articolului

Gina Chirilă a trecut printr-un moment dificil și a ajuns de urgență la spital, după ce starea ei de sănătate a avut nevoie de atenție medicală imediată. Fosta soție a lui Bogdan Vlădău a avut nevoie de perfuzii, iar imaginea postată de ea din spital i-a pus pe jar pe cei care o urmăresc în mediul online.

Gina Chirilă a ajuns la spital

Gina nu a intrat în detalii legate de problemele medicale, însă a explicat că a fost nevoită să facă o pauză și să se odihnească.

„Zilele astea am lipsit pentru că am fost nevoită să mă opresc. Corpul a cerut atenție, odihnă și tratament, și am ales să-l ascult. Sănătatea nu e ceva ce poți amâna și nici un lucru de negociat. Revin treptat, cu mai multă grijă față de mine”, a scris Gina Chirilă.

Gină Chirilă la spital

Gină Chirilă la spital. Sursa foto Instagram

Fosta soție a lui Bogdan Vlădău că, de data aceasta, a ales să se pună pe ea pe primul loc și să lase deoparte, cel puțin pentru o perioadă, ritmul alert cu care era obișnuită.

Cum se schimbă calculele la impozitele pe locuințe. Cele mai mari creșteri
Cum se schimbă calculele la impozitele pe locuințe. Cele mai mari creșteri
Marius Calotă, partenerul Rodicăi Stănoiu, detalii despre relație și căsătorie
Marius Calotă, partenerul Rodicăi Stănoiu, detalii despre relație și căsătorie

Viața ei s-a schimbat radical

În ultimul an, viața ei personală a trecut prin schimbări importante. În 2024, după 11 ani de relație, Gina Chirilă și Bogdan Vlădău au decis să meargă pe drumuri separate. Cei doi au împreună o fetiță și au ales să gestioneze despărțirea discret, fără scandal și fără expunere inutilă.

Bogdan Vlădău și Gina Chirilă

Bogdan Vlădău și Gina Chirilă. Sursa foto Instagram

La momentul respectiv, Gina a explicat public că separarea a fost o decizie luată de comun acord și că prioritatea lor rămâne copilul. De atunci, ea a preferat să fie mai rezervată în aparițiile publice, concentrându-se pe echilibru și pe viața personală.

Gina Chirilă despre divorțul de Bogdan Vlădău

„Am avut o poveste de iubire frumoasă, din păcate, uneori, drumurile ajung să se despartă. Așadar, eu și Bogdan am decis, de comun acord, să ne separăm. Am hotărât să nu facem din viața noastră privată un subiect de presă, așadar vă rugăm să respectați acest lucru. Vom continua să ne susținem reciproc și să acționăm în direcția binelul copilului nostru.”, a fost mesajul transmis de blondină.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:56 - Gina Chirilă, de urgență la spital. Cu diagnostic i-au dat medicii
16:48 - Sorin Grindeanu compară actuala conducere a USR cu Liviu Dragnea: Implicarea politicului în justiție nu face decât rău
16:39 - Treisprezece percheziții în București și în județul Vâlcea, într-un dosar de spălare a banilor
16:36 - Ce cablu fibră optică să folosești, în funcție de proiectul pe care îl dezvolți?
16:29 - Greva de la muzeul Luvru continuă pe termen nedefinit. Turismul resimte impactul tensiunilor interne
16:19 - Uniunea Europeană va elimina treptat importurile de gaze din Rusia. Noile reguli se aplică din 2026

HAI România!

Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu
Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu
Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție

Proiecte speciale