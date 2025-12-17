Gina Chirilă, de urgență la spital. Cu diagnostic i-au dat medicii

Gina Chirilă a trecut printr-un moment dificil și a ajuns de urgență la spital, după ce starea ei de sănătate a avut nevoie de atenție medicală imediată. Fosta soție a lui Bogdan Vlădău a avut nevoie de perfuzii, iar imaginea postată de ea din spital i-a pus pe jar pe cei care o urmăresc în mediul online.

Gina nu a intrat în detalii legate de problemele medicale, însă a explicat că a fost nevoită să facă o pauză și să se odihnească.

„Zilele astea am lipsit pentru că am fost nevoită să mă opresc. Corpul a cerut atenție, odihnă și tratament, și am ales să-l ascult. Sănătatea nu e ceva ce poți amâna și nici un lucru de negociat. Revin treptat, cu mai multă grijă față de mine”, a scris Gina Chirilă.

Fosta soție a lui Bogdan Vlădău că, de data aceasta, a ales să se pună pe ea pe primul loc și să lase deoparte, cel puțin pentru o perioadă, ritmul alert cu care era obișnuită.

În ultimul an, viața ei personală a trecut prin schimbări importante. În 2024, după 11 ani de relație, Gina Chirilă și Bogdan Vlădău au decis să meargă pe drumuri separate. Cei doi au împreună o fetiță și au ales să gestioneze despărțirea discret, fără scandal și fără expunere inutilă.

La momentul respectiv, Gina a explicat public că separarea a fost o decizie luată de comun acord și că prioritatea lor rămâne copilul. De atunci, ea a preferat să fie mai rezervată în aparițiile publice, concentrându-se pe echilibru și pe viața personală.