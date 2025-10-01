Monden

Gina Chirilă are un nou iubit. Seamănă izbitor cu Vlădău

Gina Chirilă are un nou iubit. Seamănă izbitor cu Vlădău
La un an după ce a anunțat divorțul de Bogdan Vlădău, Gina Chirilă pare să își fi găsit din nou liniștea în brațele unui alt bărbat. Deși în interviurile recente fotomodelul insista că este singură și că preferă să se bucure de libertate, realitatea arată diferit.

Gina Chirilă iubește din nou

Surse din anturajul său confirmă că Gina trăiește o nouă poveste de dragoste încă din luna iunie a acestui an. Detaliul care a atras imediat atenția este asemănarea izbitoare dintre actualul partener și fostul soț. Noul iubit nu doar că seamănă fizic cu Bogdan Vlădău, dar poartă și același prenume. Coincidență sau destin, această legătură a stârnit numeroase comentarii în mediul monden.

Cine este noul iubit

Bărbatul care i-a cucerit inima Ginei Chirilă nu este străin de mediile mondene. El activează în domeniul digital marketingului și al inteligenței artificiale, două sectoare în plină ascensiune, ceea ce îi asigură o prezență constantă în cercurile profesionale și sociale. Potrivit informațiilor, cei doi s-ar fi cunoscut prin intermediul proiectelor comune, iar apropierea lor s-a transformat rapid într-o relație.

Pe rețelele de socializare, interacțiunile dintre Gina și noul ei partener nu au trecut neobservate, ceea ce întărește zvonurile despre legătura lor.

Gina Chirilă și Bogdan Vlădău au divorțat rapid

Gina și Bogdan Vlădău au divorțat în 2019. Ulterior, cei doi au devenit părinții unei fetițe, moment care părea să consolideze și mai mult relația. Divorțul a fost anunțat în vara lui 2024. Aceștia au anunțat că se vor ocupa de fetița lor împreună, potrivit Cancan.

„Ne dorim ca, dincolo de despărțirea noastră ca soț și soție, să rămânem părinți responsabili și să ne ocupăm împreună de creșterea copilului nostru”, a fost mesajul comun al celor doi, care a arătat că prioritatea lor rămâne familia, chiar și după divorț.

Chiar dacă s-au despărțit în liniște, Gina a dat mai multe interviuri în care a lăsat de înțeles că n-a fost fericită și tratadă cum trebuie în căsnicia cu Bogdan Vlădău.

