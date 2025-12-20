Bogdan Vlădău, anunț neașteptat după divorțul de Gina Chirilă: O să am și un băiețel

Bogdan Vlădău a reapărut în spațiul public cu o declarație care a stârnit imediat interesul fanilor. Prezent la un eveniment din Capitală, fostul manechin, cunoscut în ultimii ani pentru taberele de retreat și meditație, a povestit despre viața personală, dorințele sale de viitor și un proiect profesional amânat mult timp.

Momentul care a atras atenția tuturor a fost o afirmație făcută înainte de începerea interviului, care a lăsat impresia unui anunț iminent: „O să am și un băiețel”. Contextul a fost însă rapid clarificat.

Întrebat direct dacă este vorba despre o veste concretă sau despre o intenție exprimată public, Bogdan Vlădău a explicat că nu urmează să devină tată în perioada imediat următoare. Declarația sa ține mai degrabă de modul de gândire și de filosofia personală pe care o promovează în ultimii ani, inclusiv prin activitățile sale din zona de dezvoltare personală.

El este deja tatăl unei fetițe și a spus că privește viitorul cu calm, fără presiune și fără termene-limită. Întrebat dacă își imaginează ca această dorință să se împlinească în 2026 și dacă există deja o persoană alături de el, Bogdan Vlădău a fost la fel de rezervat, dar sincer.

„Când vrea Domnul. Nu există o mămică, nu, trebuie să se găsească. Trebuie să o manifestăm și pe ea”, a spus acesta, adăugând că preferă să lase lucrurile să vină natural.

Pe lângă subiectele personale, fostul iubit al Ginei Chirilă a povestit și despre revenirea sa profesională. După aproape trei ani în care a amânat lansarea unui proiect important, din cauza unei perioade dificile, acesta spune că a reușit, în sfârșit, să pună lucrurile în mișcare.

Odată demarat, proiectul îi cere mai mult timp și implicare, motiv pentru care ia în calcul reducerea sau reorganizarea activităților legate de retreaturile spirituale pe care le organiza frecvent.