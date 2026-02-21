Brahicefalicii: Între aspectul „adorabil” și lupta pentru oxigen. Dialog între Dr. Liviu Harbuz și Dr. Constantin Ifteme

În prima ediție a podcastului „Vagabonzi și Aristocrați”, Dr. Liviu Harbuz l-a avut ca invitat pe Dr. Constantin Ifteme, un pionier al chirurgiei endoscopice veterinare din România. Discuția a vizat un subiect de o importanță vitală pentru mii de proprietari de animale: suferința tăcută a raselor brahicefalice (cele cu botul turtit) și soluțiile moderne care le pot salva viața.

Mulți proprietari de Bulldog Francez, Mops sau pisici Persane consideră că respirația zgomotoasă a animalului lor este o trăsătură „simpatică” a rasei. Dr. Ifteme demontează acest mit cu o explicație medicală dură:

„Dacă noi încercăm să reproducem același zgomot de 3-4 ori, obosim imediat. După un minut de exercițiu în care am mimat respirația lor, mucoasele mele erau deja purpurii. Apare cianoza și hipoxia cerebrală,” explică Dr. Ifteme.

Statisticile prezentate de Dr. Liviu Harbuz sunt alarmante: din cauza acestor deficiențe structurale, speranța de viață a unui Bulldog Francez este de doar 4,5 ani, în timp ce un Golden Retriever poate trăi până la 12 ani.

Deși problema pare localizată la nivelul feței, conformația brahicefalică afectează întregul organism. Dr. Constantin Ifteme a enumerat principalele patologii identificate prin screening modern:

Digestive: Din cauza efortului de a respira, animalele înghit aer, ceea ce duce la reflux gastroesofagian, hernii hiatale (prezente la 35% din populația de brahicefalici) și stenoze pilorice.

Dermatologice: Excesul de piele și pliurile feței generează piodermite și dermatite de intertrigo sever disponibile pe tot corpul, inclusiv în zona cozii („screw tail”).

Auditive: Otitele medii sunt frecvente, ducând la vertij și la acel mers cu capul înclinat (head tilt).

Un punct central al discuției a fost evoluția tehnologică. Dr. Ifteme, care a organizat congrese europene de profil în România, subliniază că intervenții precum rinoplastia (lărgirea nărilor) sau palatoplastia (scurtarea vălului palatin) nu sunt mofturi estetice, ci necesități vitale.

Diferența dintre chirurgia clasică și cea endoscopică este radicală. Prin endoscopie, medicul poate explora unghiuri de 180 de grade în stomac sau pelvis, zone inaccesibile prin metodele tradiționale. Avantajele sunt clare:

Durere post-operatorie minimă.

Recuperare extrem de rapidă.

Complicații reduse semnificativ.

Podcastul a oferit și un moment spectaculos: Dr. Ifteme a prezentat o parte din „colecția” sa de corpuri străini extrași endoscopic. Printre cele mai uluitoare obiecte se numără:

O săgeată de arc: Înghițită de un pui de Labrador de 8 kg, care se întindea de la esofag până în stomac.

Jucării de pluș: O „vulpiță” extrasă dintr-un Beagle.

Obiecte casnice: Șosete de lână groase, sâmburi de caisă și chiar carduri bancare.

„În 99% din cazuri reușim să extragem aceste obiecte fără a tăia animalul, folosind pense de doar 2,8 mm sub control video,” a precizat Dr. Ifteme.

Mesajul final al celor doi medici este unul de responsabilitate. Proprietarii de brahicefalici sunt îndemnați să efectueze un screening la fiecare 6 luni. Nu așteptați ca animalul să „nu mai poată”; prevenția prin endoscopie și intervenția timpurie pot dubla speranța de viață a acestor „extraterestri” adorabili care ne sunt tovarăși.

Dr. Liviu Harbuz, o voce cu autoritate în medicina veterinară din România, transformă experiența sa vastă într-un instrument de educație prin podcastul „Vagabonzi și Aristocrați”. Departe de a fi doar o serie de interviuri tehnice, proiectul său este un spațiu de dialog cald și onest, unde miturile despre îngrijirea animalelor sunt demontate cu argumente științifice, dar pe înțelesul tuturor. Prin abordarea unor teme sensibile și invitarea celor mai buni specialiști, Dr. Harbuz reușește să ghideze proprietarii de animale de la simpla adorare a „prietenilor necuvântători” către o responsabilitate asumată, punând întotdeauna accent pe calitatea vieții și pe siguranța celor care ne oferă iubire necondiționată.