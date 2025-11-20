Gala Capital Performeri din Sănătate 2025. Dr. Adela Dimitriade, premiată pentru realizarea primei embolizări arteriale tiroidiene din România

Evenimentul Capital Performeri din Sănătate 2025 a adus în prim-plan excelența, inovația și dăruirea celor care fac din fiecare intervenție medicală un sprijin esențial pentru pacienți. Printre cei premiați s-a numărat și Dr. Adela Dimitriade, care își pune experiența în slujba pacienților la Spitalul Universitar de Urgență București.

La începutul acestui an, Dr. Adela Dimitriade și echipa de la Spitalul Universitar de Urgență București au realizat prima embolizare arterială tiroidiană din România, un pas important pentru medicina românească.

Această reușită arată încă o dată că progresul apare acolo unde există încredere, curaj, perseverență și deschidere spre metode inovatoare, iar în cazul doamnei doctor, autenticitatea rămâne o forță care inspiră.

„Mă simt onorată și profund recunoscătoare să mă aflu în această seară, printre atâția doctori care au realizat performanță. Și fiecare în domeniul lui contribuie la transformarea sistemului de sănătate din România. Acest premiu este de fapt... este un cumul al unei echipe extraordinare din Spitalul Universitar de Urgență București și vreau să mulțumesc colegilor mei din Laboratorul de Angiografie, condus de dr. Bogdan Dorobu. pentru performanță și pentru dedicare”, a afirmat medicul.

De asemenea, specialistul le-a mulțumit medicilor rezidenți implicați în această inițiativă importantă pentru pacienții din România.

„Vreau să mulțumesc de asemenea și colegilor mei rezidenți mai tineri, Ștefan Balica, Alexandru Roman și Amir Musa pentru inițiativă și pentru dedicare pe care o realizează în fiecare zi. Un gând de recunoaștere se îndreaptă și către secția de endocrinologie a Spitalului Universitar, condus de doamna profesor Diana Păun, fără de care, în luna martie a acestui an nu am fi realizat în premieră în România prima embolizare de artere tiroidiene.

În fața celor prezenți la eveniment, Dr. Adela Dimitriade a explicat că embolizarea arterială tiroidiană este o procedură minim invazivă, care poate înlocui în anumite cazuri operația clasică și le oferă pacienților o recuperare mai rapidă și mai ușoară.

„O metodă minim invazivă, care reprezintă o alternativă reală a tratamentului chirurgical clasic și oferă pacienților o recuperare mai ușoară. Și o șansă în plus. Vă mulțumesc încă o dată, felicit premiații din această seară și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc familiei pentru sprijinul necondiționat”, a mai spus medicul Adela Dimitriade.

Evenimentul a adus împreună medici, cercetători, profesori și lideri din sănătate, iar Capital a premiat excelența în spitale publice și private, universități, rețele de clinici, industria farmaceutică și echipamente medicale. Gazda galei și-a exprimat recunoștința față de partenerii care au sprijinit evenimentul: Catena, Sanador, Antibiotice Iași, Medicis, Construcții Erbașu, Rewire Interior Design, Galeria Romană și Imperial One.

Dan Andronic, director general al editurii Evenimentul și Capital, a subliniat rolul deosebit al galei în promovarea performanței medicale.

„Suntem deja la a treia ediție, deci nu mai este o întâmplare fericită, este deja o tradiție. Evenimentele pe care le organizăm, aceste gale, reprezintă o recunoaștere a eforturilor celor care fac ca societatea să meargă înainte, iar domeniul sănătății este un exemplu excelent. Dau speranță oamenilor. Munca pe care o depuneți fiecare dintre voi este extrem de importantă, pentru că reușiți să rămâneți oameni. Și pentru asta, în numele colegilor mei, vă mulțumim!”, a afirmat cunoscutul jurnalist.