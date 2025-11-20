Prof. univ. dr. Daniel Cochior, rectorul Universității Titu Maiorescu, premiul pentru contribuția la formarea medicilor, la Gala Capital Performeri din Sănătate 2025

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025. O seară plină de recunoștință, emoție și performanță în domeniul medical a avut loc miercuri, cu ocazia Galei Capital Performeri din Sănătate 2025, ediția care celebrează excelența în medicină, inovația și vocația celor care transformă actul medical într-un sprijin real pentru pacienți.

Gazda evenimentului, Ileana Ilie, a deschis gala cu un mesaj de apreciere pentru toți cei care aleg să fie alături de oameni în momentele dificile.

„Sunt Ileana Ilie și mă bucur să fiu gazda dumneavoastră în această seară. O seară în care îi onorăm pe cei care, prin dăruire, curaj și inovație, transformă medicina într-un sprijin real pentru oameni.

Evenimentul a reunit medici, cercetători, profesori și lideri din sănătate, iar Capital a premiat performanța din spitale publice și private, universități, rețele de clinici, industria farmaceutică și echipamente medicale, subliniind rolul esențial al acestor profesioniști în evoluția sistemului de sănătate din România.

„Premiații pe care îi veți vedea în această seară pe scenă reprezintă doar o parte dintre oamenii care fac ca sănătatea din România să meargă înainte zi de zi. În revista Capital, top 100 performeri din sănătate, ediția 2025, pe care o aveți în premieră pe mesele dumneavoastră, descoperiți și alte nume și proiecte care arată câtă valoare se construiește în acest domeniu.”

Gazda a mulțumit partenerilor evenimentului, care au susținut desfășurarea galei: Catena, Sanador, Antibiotice Iași, Medicis, Construcții Erbașu, Rewire Interior Design, Galeria Romană și Imperial One.

Dan Andronic, director general al editurii Evenimentul și Capital, a subliniat importanța galei. „Suntem deja la a treia ediție, deci nu mai este o întâmplare fericită, este deja o tradiție. Evenimentele pe care le organizăm, aceste gale, reprezintă o recunoaștere a eforturilor celor care fac ca societatea să meargă înainte, iar domeniul sănătății este un exemplu excelent.

Dau speranță oamenilor. Munca pe care o depuneți fiecare dintre voi este extrem de importantă, pentru că reușiți să rămâneți oameni. Și pentru asta, în numele colegilor mei, vă mulțumim!”

Premiile galei au început cu recunoașterea excelenței în educația medicală universitară. Profesor universitar doctor Daniel Cochior, rectorul Universității Titu Maiorescu, a fost premiat pentru contribuția sa în formarea medicilor.

„Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, membri ai redacției revistei Capital. Dragi colegi, mă simt copleșit în acest moment de gânduri. Sunt mândru să constat că obiectivul nostru strategic de excelență în educație și cercetare începe să prindă contur printr-o recunoaștere publică.

Nu în ultimul rând, mulțumesc studenților, acești tineri care și-au încredințat capitalul lor cel mai de preț – energia – posibilitatea de a se dezvolta în Universitatea noastră.”

Gala a continuat cu premii pentru inovație și performanță în chirurgia ortopedică, tehnologie medicală și transplant hepatic. Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța a fost premiat pentru pionierat în chirurgia ortopedică cu precizie milimetrică, folosind sistemul robotic ROSA.

„România se numără astăzi printre primele țări europene care folosesc sistemul robotic ROSA în chirurgia ortopedică, iar acest lucru se datorează intervențiilor realizate la Constanța. Spitalul Clinic Județean a devenit un adevărat centru de excelență la nivel național, consolidându-și statutul prin modernizări importante, extinderea infrastructurii critice și investiții în echipamente medicale de ultimă generație. Premiul va fi ridicat de doctor Lorin Stere din partea secției ortopedie.”

În sectorul farmaceutic, premiul pentru dezvoltare autentică a fost acordat rețelei Catena, pentru cei peste 25 de ani de profesionalism și apropiere umană față de pacienți:

„Bună seara! Vă mulțumim din suflet pentru acest premiu. Această recunoaștere este o dovadă că misiunea pe care o urmăm de 25 de ani este cea corectă – aceea de a aduce mai aproape de oameni profesionalism, atenție și dorință pentru un stil de viață sănătos. Mulțumim colegilor mei, care prin munca de zi cu zi au reușit să facă Catena un reper de încredere pentru milioane de români.”

O recunoaștere specială a fost acordată doamnei doctor Doina Hrehoreț, de la Institutul Clinic Fundeni, pentru pionieratul feminin în transplant hepatic:

„În primul rând, bună seara tuturor! Sunt fericită și onorată că sunt acum cu dumneavoastră. Eu aș vrea să dedic acest premiu tuturor femeilor care s-au implicat în activitatea de transplant. Sunt multe, nu sunt doar eu. Sunt colegi anesteziste și alte femei chirurg, sunt asistentele, sunt brancardierii. Pentru că, practic, un transplant înseamnă o echipă. Și o echipă înseamnă toți oamenii care, la nivelul lor, au un rol foarte important. Aș vrea să mulțumesc și pacienților care au avut încredere să se dea pe mâna mea chiar dacă sunt femei și care poate la început nu le inspir multă încredere. Dar ei mi-au dat puterea să continui și să răzbat într-o lume care poate să spun că e dominată de bărbați.”

Doctor Doina Hrehoreț a mai explicat motivul pentru care a ales acest domeniu: „Nu este meritul meu, nu mi-am propus acest lucru, am fost la locul potrivit într-un moment potrivit. Academicianul, de fapt, Irinel Popescu, șeful meu, cel care m-a format, avea nevoie de o femeie în echipă care să îngrijească pacienții, să scrie medicații, să facă pansamente.”

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 a confirmat încă o dată că excelența, curajul și vocația în medicină merită recunoaștere publică, iar România poate să se mândrească cu profesioniști care ridică standardele în fiecare zi.