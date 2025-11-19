Zilele Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, 19–21 noiembrie 2025

O nouă ediție a Zilelor Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București își va deschide porțile miercuri, 19 noiembrie, ora 14, în Sala de Consiliu a Palatului Facultății de Medicină, eveniment de tradiție care va celebra și de această dată identitatea, excelența academică și spiritul comunității medicale.

Astfel, timp de trei zile, Palatul Facultății de Medicină, Centrul de Inovație și eHealth, Centrul de Simulare Medicală CieH, Centrul de formare postuniversitară în Economia Sănătății – INSP, Laboratorul de analiză de date – CieH, Laboratorul de Tehnici Digitale în Stomatologie, Laboratorul Innother și Laboratorul Secvențiere NGS - Disciplina Genomică vor deveni un spațiu comun al dialogului între generații, al colaborării și reflecției asupra misiunii fundamentale a universității aceea de a forma profesioniști competenți, dedicați științei și umanității.

Simpozioanele științifice, mesele rotunde, workshop-urile în laboratoarele avansate ale UMFCD, expozițiile și tururile ghidate, precum și multe alte activități dedicate dezvoltării profesionale și dialogului inter-disciplinar vor fi principalele ingrediente ale ediției din acest an a Zilelor Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

„Zilele Universității reprezintă, dincolo de o sărbătoare academică, un moment de reafirmare a valorilor care ne definesc: tradiția, rigoarea științifică, spiritul de echipă și dorința de a construi un viitor medical mai bun.

În aceste trei zile, aducem împreună trecutul și viitorul medicinei românești – prin studenți, cadre didactice, cercetători și absolvenți care împărtășesc aceeași vocație: cea de a învăța continuu, de a vindeca și de a inova. Universitatea noastră rămâne un reper de excelență și un liant între generațiile care, prin cunoaștere și dedicare, schimbă destine în bine. Zilele

Universității sunt, în esență, un omagiu adus comunității medicale și valorii cunoașterii” a declarat Rectorul UMF ”Carol Davila” din București, Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga.

Prin fiecare ediție a acestei manifestări, UMF „Carol Davila” reafirmă continuitatea tradiției academice și angajamentul său față de educație, cercetare și excelență, cultivând legătura dintre generațiile de medici, cercetători și studenți care duc mai departe prestigiul celei mai vechi și mai mari universități de medicină din România.

În acest context, vă invităm miercuri, 19 noiembrie, ora 14, în Sala de Consiliu a Palatului Facultății de Medicină, la festivitatea de deschidere a Zilelor Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București .

La acest eveniment festiv ce va fi prezidat de către Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga-Rectorul UMFCD și Prof. Univ. Dr. Dragoș Vinereanu – Președintele Senatului Universitar al UMFCD și-au anunțat prezența: Consilierul Prezidențial pe Educație Prof Univ. Dr. Sorin Costreie, Ministrul Sănătății – Dr. Alexandru Rogobete, Președintele Agenției Naționale pentru Cercetare Științifică - CS I Alexandru Andrei, Directorul General, Direcția Generală Învățământ Universitar, Ministerul Educației și Cercetării - Daniela Burghilă, Președintele Colegiului Medicilor din România - Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, precum și multe alte personalități ale mediul academic.