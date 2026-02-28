Anul 2025, de excepție pentru medicină. 16 medicamente noi și primul plasture genetic testat pe oameni

În 2025 au fost aprobate 16 medicamente destinate bolilor rare, marcând un pas important într-un domeniu medical cunoscut pentru ritmul lent al cercetării și resursele limitate, potrivit Agenției Europene pentru Medicamente (EMA). Această realizare vine într-un context în care aproximativ 350 de milioane de persoane din întreaga lume se confruntă cu afecțiuni rare.

Mai mult de 30% dintre proiectele farmaceutice globale se concentrează pe aceste boli. În prezent, există peste 7.700 de proiecte de cercetare active la nivel mondial, toate orientate către descoperirea de tratamente eficiente pentru pacienți. Interesul industriei farmaceutice și biotehnologice în acest sector continuă să crească constant, reflectând necesitatea urgentă de soluții medicale.

O premieră în domeniu a fost testarea unui „plasture genetic” împotriva atrofiei optice autosomale dominante, o boală oculară gravă. Primul pacient a beneficiat deja de tratament, iar cercetătorii speră că această abordare ar putea deschide calea spre vindecarea unei afecțiuni care până acum nu avea opțiuni terapeutice.

Potrivit Rare Diseases Europe (Eurordis), pacienții din Europa așteaptă în medie cinci ani până la un diagnostic corect, ceea ce întârzie accesul la tratamente și afectează calitatea vieții. Organizațiile de pacienți atrag atenția asupra necesității depistării precoce, considerată o provocare majoră în medicina modernă.

De Ziua Mondială a Bolilor Rare, care se marchează anual pe 28 februarie, asociațiile internaționale au cerut guvernelor să elimine birocrația care întârzie accesul la terapii.

„Dreptul la tratament este un drept al omului și trebuie garantat tuturor, 365 de zile pe an”, a transmis organizația Anffas. Asociația Luca Coscioni a subliniat că pacienții sunt adesea blocați de proceduri administrative și interese financiare, ceea ce le reduce șansele de a beneficia de tratamente inovatoare.

Ziua Mondială a Bolilor Rare rămâne astfel un apel global pentru dreptul la sănătate și acces echitabil la terapii, atrăgând atenția asupra nevoilor urgente ale pacienților afectați de afecțiuni rare.