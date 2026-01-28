Social

Parazitul care stă ascuns în creier și nu doarme niciodată. Poate provoca boli grave și afectează sarcina

Parazitul care stă ascuns în creier și nu doarme niciodată. Poate provoca boli grave și afectează sarcina
Un parazit foarte răspândit, care infectează până la o treime din oameni, nu stă deloc „în repaus”. Specialiștii de la Universitatea din California, Riverside, au descoperit că Toxoplasma gondii rămâne activă constant în creier, ceea ce explică de ce tratamentele actuale au rezultate limitate. Studiul publicat în Nature  arată că fiecare chist, forma latentă a parazitului, nu adăpostește un singur tip uniform, ci cel puțin cinci subtipuri distincte, fiecare având roluri biologice diferite.

Infecția invizibilă: parazitul care trăiește neobservat în creier

Infecția apare cel mai frecvent în cazul celor care includ carnea insuficient preparată și produsele din carne în alimentație sau prin contact cu solul și fecalele pisicilor infectate.

Odată pătruns în organism, parazitul formează chisturi microscopice în creier și în mușchi, evitând detectarea de către sistemul imunitar. În majoritatea cazurilor, infecția trece neobservată, însă parazitul poate rămâne în organism pe tot parcursul vieții.

„Chistul nu este doar un ascunziș liniștit, ci un centru activ cu paraziți pregătiți pentru supraviețuire, răspândire sau reactivare”, explică Emma Wilson, profesor la Facultatea de Medicină a UCR și autor principal al studiului.

creier

Creier. Sursa foto: Freepik

Reactivarea și riscurile pentru sănătate

Chisturile pot deveni active, mai ales la persoanele cu imunitate scăzută, provocând complicații grave. Bradizoitele din chisturi se transformă în tahizoite, care se multiplică rapid și se răspândesc în organism.

Aceasta poate duce la encefalită toxoplasmică sau la pierderea vederii prin toxoplasmoză retiniană. Infecția în timpul sarcinii reprezintă un risc major pentru dezvoltarea fătului.

Chisturile, adevărate „centre active”

Chisturile, care ajung până la 80 de microni, conțin sute de bradizoite de aproximativ cinci microni fiecare. Ele se găsesc cel mai frecvent în neuroni, dar și în mușchii scheletici și cardiaci.

Cercetătorii au demonstrat că diferitele subtipuri de paraziți din interiorul chisturilor au funcții specifice și unele sunt pregătite pentru reactivare și răspândire.

Ce tratamente există împotriva acestui parazit

Tratamentele actuale pot controla doar forma activă a parazitului, dar nu pot elimina chisturile. Descoperirea subtipurilor distincte oferă indicii despre care paraziți sunt cei mai susceptibili de a provoca boală și sugerează noi ținte pentru terapii mai eficiente.

Emma Wilson subliniază că studiul schimbă modul în care este perceput ciclul de viață al Toxoplasma gondii: nu mai este vorba despre o populație uniformă de paraziți, ci despre un ecosistem complex, activ și pregătit să se reactiveze. Această descoperire deschide calea către o abordare mai precisă și mai eficientă a cercetării și tratamentului toxoplasmozei.

