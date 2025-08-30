Social Un studiu condus pe durata a 30 de ani leagă alimentele ultraprocesate de un risc mai mare de moarte timpurie







Un studiu realizat în SUA pe o perioadă de 30 de ani a constatat că alimentele ultraprocesate consumate des au legătură cu moartea timpurie. Cele mai puternice asocieri fiind înregistrate în cazul produselor pe bază de carne, carne de pasăre și fructe de mare gata de consum, al băuturilor zaharoase, al deserturilor pe bază de lactate și al alimentelor foarte procesate pentru micul dejun.

Alimentele ultraprocesate sunt de obicei bogate în energie, zahăr adăugat, grăsimi saturate și sare, dar nu au vitamine și fibre. Studiul a urmărit să abordeze această lacună de cunoștințe prin urmărirea stării de sănătate pe termen lung a 74.563 de asistente medicale înregistrate de sex feminin din 11 state americane și a 39.501 profesioniști din domeniul sănătății de sex masculin din toate cele 50 de state americane.

Pe parcursul unei perioade medii de urmărire de 34 de ani, cercetătorii au identificat 48.193 de decese, dintre care 13.557 decese cauzate de cancer, 11.416 decese cauzate de boli cardiovasculare, 3.926 decese cauzate de boli respiratorii și 6.343 decese cauzate de boli neurodegenerative.

Comparativ cu participanții din sfertul cel mai mic de consum de alimente ultraprocesate (în medie 3 porții pe zi), cei din sfertul cel mai mare (în medie 7 porții pe zi) au avut un risc cu 4% mai mare de decese totale și un risc cu 9% mai mare de alte decese, inclusiv un risc cu 8% mai mare de decese neurodegenerative.

Asocierea dintre consumul de alimente ultraprocesate și deces a variat în funcție de grupurile alimentare specifice, carnea, carnea de pasăre și produsele gata de consum pe bază de fructe de mare prezentând cele mai puternice și mai consistente asocieri.

Asocierea a fost mai puțin pronunțată după ce a fost luată în considerare calitatea generală a alimentației, ceea ce sugerează faptul că calitatea alimentației are o influență mai puternică asupra sănătății pe termen lung decât consumul de alimente ultraprocesate.

Cercetătorii subliniază faptul că nu toate produsele alimentare ultraprocesate ar trebui să fie restricționate în mod universal și că trebuie evitată simplificarea excesivă în formularea recomandărilor alimentare.

Aceștia concluzionează că „constatările oferă sprijin pentru limitarea consumului anumitor tipuri de alimente ultraprocesate pentru sănătatea pe termen lung”, adăugând că „sunt justificate studii viitoare pentru a îmbunătăți clasificarea alimentelor ultraprocesate și pentru a confirma constatările noastre la alte populații”, potrivit medicalxpress.com.