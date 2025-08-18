Social

Bolile miros! Transpirația ne arată ce afecțiuni urmează să avem. Câinii le pot depista

Bolile miros! Transpirația ne arată ce afecțiuni urmează să avem. Câinii le pot depista
Bolile au un miros specific, consemnează BBC. Corpul nostru emană constant mii de compuși chimici volatili, prin piele și respirație. Mulți dintre aceștia trec neobservați, însă uneori mirosul poate fi semnalul timpuriu al unei boli. O schimbare majoră a diagnozei.

Povestea scoțiencei Joy Milne arată cât de departe poate merge această idee. În 2012, Milne – o asistentă medicală pensionată – i-a spus neurologului Tilo Kunath că poate „mirosi” boala Parkinson. Ea observase la soțul său, Les, o aromă florală cu ani înainte de diagnostic și a remarcat apoi același miros la alți pacienți. Testată de cercetători, Milne a identificat corect tricourile purtate de bolnavi și chiar a anticipat cazul unei persoane care avea să primească diagnosticul un an mai târziu.

Explicația: ea suferă de hiperosmie ereditară, o sensibilitate olfactivă rară.

Fenomenul nu este izolat. Unele boli produc mirosuri ușor recognoscibile: diabetul poate genera o aromă fructată, bolile de ficat un miros sulfuriu, insuficiența renală un iz de amoniac. Infecții precum holera sau tuberculoza au și ele semnături olfactive caracteristice. Totuși, multe afecțiuni emit compuși prea subtili pentru nasul uman.

Bolile pot fi simțite de câini

Aici intervin câinii antrenați sau tehnologiile moderne. Studii recente au arătat că patrupedele pot detecta cancerul de prostată, vezică sau plămân cu rate de succes impresionante – uneori de peste 90%. Însă nu orice câine are aceste abilități, iar procesul de dresaj este anevoios. De aceea, cercetătorii lucrează la replicarea electronică a acestui „super-nas”.

Un exemplu este echipa condusă de chimista Perdita Barran, care analizează sebumul pacienților cu Parkinson prin cromatografie gazoasă și spectrometrie de masă. Din peste 25.000 de compuși chimici identificați pe pielea umană, aproximativ 30 s-au dovedit a fi markeri constanți ai bolii. Obiectivul este dezvoltarea unui simplu test cutanat, rapid și non-invaziv, care să permită depistarea precoce.

Nas artificial pentru depistarea unor bolile

Alte echipe, precum cea a fizicianului Andreas Mershin de la RealNose, merg și mai departe, folosind receptori olfactivi umani cultivați în laborator și inteligență artificială pentru a detecta tiparele chimice asociate cancerului. Mecanismul de bază este același: bolile modifică metabolismul și produc compuși organici volatili (VOCs) diferiți de cei ai unei persoane sănătoase. Acești metaboliți sunt emiși prin piele, respirație sau urină și pot fi detectați.

Dacă aceste tehnologii vor fi perfecționate, medicina ar putea beneficia de o revoluție: diagnostic rapid, fără analize invazive, prin simpla „citire” a mirosului corpului, spune BBC. Într-un viitor nu foarte îndepărtat, o banală mostră de piele ar putea spune medicilor ce boală pândește cu ani înainte de apariția simptomelor.

