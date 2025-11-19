Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 – Celebrarea excelenței în medicină

Gala Capital Performeri din Sănătate, ediția 2025, aduce în prim-plan excelența din domeniul medical. Medici de renume, personalități din sănătate, rețele de clinici și spitale publice și private, companii de top din industria farmaceutică, precum și producători de medicamente și suplimente alimentare vor fi distinși pentru performanțele lor remarcabile. Evenimentul, organizat anual, aduce în prim-plan realizările remarcabile ale medicilor și ale personalităților din sănătate, evidențiind totodată proiectele inovatoare și inițiativele cu impact major derulate de instituții și companii – atât publice, cât și private – care contribuie semnificativ la îmbunătățirea sistemului sanitar și a calității vieții pacienților din România.

În cadrul Galei, vor fi premiate spitale de stat și private, medici, cercetători și profesori universitari din învățământul medical, instituții, asociații și autorități din sănătate, rețele de clinici și farmacii, producători de medicamente și suplimente alimentare, producători și furnizori de echipamente și servicii medicale. Premiile oferite celevrează doar o parte dintre numele incluse în Top 100 Performeri din Sănătate, ediţia 2025.

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 este realizată cu sprijinul partenerilor: CATENA, SANADOR, ANTIBIOTICE IAȘI, MEDICI’S, CONSTRUCȚII ERBAȘU, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ și IMPERIAL ONE. Parteneri media: www.evz.ro, www.doctorulzilei.ro, Evenimentul Istoric și www.edituradecarte.ro