Monden Lino Golden, primele declarații despre divorțul de Delia Salchievici







La câteva luni după despărțirea de fosta sa soție, Lino Golden a decis să vorbească public pentru prima dată despre motivele rupturii.

Artistul a fost până acum extrem de rezervat în privința detaliilor personale, însă o serie de imagini recente cu Delia Salchievici, alături de medicul estetician Auday Al-Ahmed, l-au determinat să iasă din tăcere.

Cei doi au fost surprinși de paparazzi pe o plajă din Mamaia, în ipostaze care sugerează începutul unei relații. Aceste imagini au ridicat semne de întrebare cu privire la momentul în care relația dintre Delia și Lino s-a încheiat cu adevărat și dacă ar fi existat o „punte” către noua legătură încă din timpul căsniciei.

Rănit, dar echilibrat, Lino a transmis un mesaj tranșant pe rețelele sociale, în care lasă să se înțeleagă că fosta soție ar fi avut deja o apropiere cu altcineva înainte de divorț.

„Nu am vorbit până acum pentru că am crezut că lucrurile intime rămân intime. Dar o femeie nu pleacă de lângă soțul ei dacă nu are deja un back-up”, a scris artistul. Acesta a recunoscut că treceau printr-o perioadă dificilă, dar consideră că dragostea adevărată nu dispare la primul hop.

„Da, treceam printr-o perioadă grea. Dar iubirea adevărată nu dispare când ți-e greu. Atunci se arată. Am iubit-o cu tot sufletul. Dacă n-ar fi fost așa, nu mi-aș fi dorit să fac un copil cu ea. Asta o știu doar cei apropiați. Nu vreau scandal. Vreau liniște. Și îi doresc să fie fericită. Atât am avut de spus”, a încheiat el.

Într-un interviu acordat la scurt timp după divorț, Lino Golden a recunoscut că lipsa de spațiu personal și rutina zilnică au contribuit semnificativ la eșecul relației.

„Aveam vieți separate, dar în rest, 90% din timp stăteam împreună. Adică stăteam non-stop în casă. Ceea ce nu era un lucru rău, mie îmi plăcea”, a spus el. Totuși, apropierea excesivă a dus la certuri mărunte și la pierderea echilibrului în cuplu. „Am realizat că nu e bine chestia asta, să stai cu cineva așa bot în bot, non-stop, că intervin plictiseala, certuri degeaba. Adică nu ne-am certat niciodată pe ceva real”, a explicat artistul, scrie cancan.