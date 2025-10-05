Istoria Miss România: de la interbelic și comunism până la prezent

Din cuprinsul articolului Cum a revenit Miss România

Concursul Miss România își are originile în perioada interbelică, când frumusețea feminină era celebrată în cadrul diverselor evenimente culturale. După al Doilea Război Mondial și instaurarea regimului comunist, competițiile de frumusețe au fost suspendate.

În această perioadă, autoritățile comuniste au promovat un ideal de frumusețe colectivă, axat pe uniformitate și modestie, în contrast cu standardele individuale promovate anterior.

După 1990, România a început să participe din nou la competiții internaționale de frumusețe, iar Miss România a fost relansat ca un concurs național. În această perioadă, câștigătoarele au reprezentat țara în competiții precum Miss Universe, Miss World și Miss Earth.

Mai multe femei din țara noastră au reprezentat România la cele mai mari concursuri de Miss:

1991 – Daniela Nane: A reprezentat România la Miss Universe 1991.

1993 – Angelica Nicoară: A participat la Miss Universe 1993.

1997 – Diana Urdăreanu: A fost una dintre cele mai cunoscute câștigătoare, fiind apreciată pentru carisma sa.

2000 – Alexandra Cosmoiu: A câștigat titlul în anul 2000.

2009 – Elena Bianca Constantin: A fost o figură proeminentă în industria modei.

2010 – Oana Paveluc: A fost aleasă Miss Universe România 2010.

2017 – Ioana Mihalache: A reprezentat România la Miss Universe 2017.

2021 – Carmina Cotfaș: A fost una dintre cele mai recente câștigătoare.

Participări internaționale și premii

De-a lungul anilor, câștigătoarele Miss România au reprezentat țara în competiții internaționale, obținând diverse premii și aprecieri. De exemplu, Ruxandra Popa a fost Miss Earth România 2008 și a ajuns în top 16 la Miss Earth 2008. De asemenea, Georgiana Cătălina Popescu a fost Miss International România 2025 și a reprezentat România la Miss International 2025.

Câștigătoarele Miss România recente

În ultimii ani, câștigătoarele Miss România au continuat să fie ambasadoare ale frumuseții și culturii românești:

2024 – Loredana Salanță: A fost Miss Universe România 2024 și a reprezentat țara la Miss Universe 2024.

2025 – Alexandra-Beatrice Cătălin: A fost aleasă Miss World România 2025.

Concursul Miss România rămâne un eveniment important în peisajul cultural românesc, evidențiind nu doar frumusețea fizică, ci și inteligența, carisma și implicarea socială a femeilor din România. Acest concurs stârnește și multe controverse. Mulți români nu înțeleg rolul acestui concurs, iar alții consideră că fetele câștigătoare sunt alese pe nedrept și că există domnișoare mult mai atrăgătoare în țara noastră.