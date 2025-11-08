Social

Greșeala pe care majoritatea șoferilor o fac la dezaburirea parbrizului și cum să o eviți

Greșeala pe care majoritatea șoferilor o fac la dezaburirea parbrizului și cum să o eviți
Mulți șoferi subestimează importanța modului corect de a dezaburi parbrizul, riscând astfel atât siguranța lor, cât și a celorlalți participanți la trafic. Una dintre cele mai frecvente greșeli este pornirea sistemului de încălzire sau a aerului cald la putere maximă imediat ce observă abur pe geam. Deși pare intuitiv, acest lucru poate provoca crăparea bruscă a sticlei, mai ales la vehiculele mai vechi sau la cele cu fisuri, avertizează experții de la The AA.

Pe timpul iernii, mulți șoferi se confruntă cu problema parbrizelor aburite, care pot pune în pericol siguranța la volan. Experții de la AA recomandă o metodă simplă și eficientă pentru dezaburirea rapidă a geamurilor: combinarea aerului cald cu cel rece.

Mai exact, recomandă să începi cu o temperatură moderată și să folosești treptat aerul cald, combinat cu dezaburirea aerului condiționat pentru a elimina eficient umezeala.

Potrivit specialiștilor, soluția constă în pornirea ventilatorului de aer cald, a încălzirii lunetei și a aerului condiționat. De asemenea, dacă este posibil, se recomandă să se permită intrarea aerului exterior în habitaclu. Această combinație ajută la eliminarea rapidă a aburului și face condusul mai sigur și mai confortabil.

În plus, atrag atenția asupra unui obicei periculos: curățarea parbrizului cu mâna sau cu o cârpă murdară. Aceasta poate lăsa urme de grăsime pe sticlă și reduce vizibilitatea, crescând riscul de accidente.

Cum poți avea un parbriz clar în diminețile geroase

În zilele friguroase, condusul cu geamul aburit sau înghețat poate fi periculos. Pentru a-ți asigura vizibilitatea, începe prin a porni motorul și a direcționa suflanta de aer cald către parbriz. Dacă mașina ta este echipată cu lunetă și oglinzi încălzite, activează-le, ele accelerează topirea gheții.

Parbriz înghețat

Parbriz înghețat. Sursa foto: Pixabay

Aerul condiționat nu este doar pentru vară: acesta ajută la eliminarea umezelii din interiorul habitaclului, reducând riscul ca sticla să se aburească. Evită să ștergi geamurile cu mâinile; chiar și un inel sau pielea grasă pot lăsa urme. Folosește, în schimb, o cârpă absorbantă, fără scame, dacă simți nevoia de a șterge condensul.

Rămâi aproape de mașină în timp ce motorul funcționează. În scurt timp, parbrizul începe să se dezghețe, iar tu poți folosi acest răstimp pentru a îndepărta zăpada sau gheața de pe caroserie, pregătindu-te pentru un drum sigur.

Este recomandat să acoperi parbrizul cu o husă protectoare sau un carton

Pentru a evita problemele cauzate de îngheț, experții de la AA recomandă parcarea vehiculului într-un garaj sau acoperirea parbrizului cu o husă protectoare sau un carton atunci când mașina este lăsată în aer liber.

Organizația atrage atenția asupra riscurilor: „Poate fi tentant să pornești imediat la drum dimineața, spre serviciu sau școală, imediat ce gheața de pe parbriz începe să se topească. Însă aceasta poate reduce semnificativ vizibilitatea și poate pune în pericol siguranța pe șosea”.

Există și consecințele legale: șoferii care circulă cu vizibilitate obstrucționată riscă o amendă și trei puncte de penalizare pe permis. Mai mult, este recomandată ridicarea ștergătoarelor după ce ai ajuns acasă în cazul în care se anunță ninsoare sau lapoviță. În acest fel, eviți riscul de a le rupe, atunci când încerci să le dezlipești de parbriz, avertizează Paige Freshwater, reporter de știri sociale, la Express.

