Cea mai bună mașină second-hand la un preț imbatabil, recomandată de un expert auto

Pe piața mașinilor second-hand, găsirea unui autoturism care să combine prețul accesibil cu fiabilitatea nu este întotdeauna ușoară. Totuși, există modele care ies în evidență prin raportul calitate-preț, fiind opțiuni ideale pentru cei care caută un vehicul sigur, economic și rezistent, explică Luke Chillingsworth, reporter auto pentru Express.

Un astfel de model se remarcă prin consum redus de carburant, costuri mici de întreținere și o durată de viață surprinzător de lungă chiar și după mai mulți ani de folosință. În plus, piesele de schimb sunt ușor de găsit, iar reparațiile nu implică investiții prea mari, ceea ce îl transformă într-o alegere inteligentă pentru cumpărătorii prudenți.

Pe lângă aspectele financiare, această mașină second-hand se distinge prin confort decent și o funcționalitate solidă, potrivită atât pentru naveta zilnică, cât și pentru deplasări mai lungi. Se poate spune că este o mașină care nu te lasă la greu.

Scotty Kilmer, cunoscutul mecanic de pe YouTube, recomandă Toyota Corolla ca prima alegere pentru cei care caută o mașină second-hand de încredere.

Într-un videoclip recent, el a vorbit despre performanțele remarcabile ale modelului, evidențiind tracțiunea față, interiorul bine finisat „de calitate” și istoricul solid în materie de siguranță. Kilmer a mai menționat că Toyota Corolla are și un consum redus de combustibil, ceea ce o face potrivită mai ales pentru șoferii începători.

Scotty Kilmer a arătat și avantajele acestei mașini, subliniind că, datorită popularității modelului, există numeroase exemplare second-hand fiabile, astfel încât ai de unde alege și nu este neapărat nevoie „să cumperi una nouă”.

„Aceste mașini cu tracțiune față se descurcă excelent pe ploaie și zăpadă, au un spațiu generos și interiorul a fost mult îmbunătățit, arătând chiar foarte bine”, a explicat Kilmer.

Mecanicul a mai remarcat că, în ciuda dimensiunii mai mari față de un Toyota Yaris, Corolla rămâne eficientă din punct de vedere al consumului de combustibil. În plus, nivelul de siguranță este ridicat, cu multiple airbag-uri, iar costurile de asigurare pentru versiunea cu patru uși sunt mai mici.

„Dacă ești în căutarea primei mașini, Toyota Corolla rămâne alegerea ideală”, a concluzionat Scotty Kilmer.

Toyota Corolla și-a făcut debutul în anii 1960 și a câștigat rapid popularitate pe drumurile din Japonia, consolidându-și poziția în deceniul următor. De-a lungul timpului, modelul a devenit unul dintre cele mai bine vândute vehicule ale mărcii, atrăgând atenția atât pe piața internă, cât și pe cea internațională.

Prețurile pentru modelele Toyota Corolla variază considerabil, influențate de vechimea automobilului, numărul de kilometri parcurși și starea generală a mașinii.

Un șofer a spus: „Unchiul meu a cumpărat un Corolla din 2002 nou-nouț și a reușit să facă peste 500.000 de mile cu el”. Cineva a explicat: „Încă mai am Toyota Corolla S pe care am cumpărat-o nouă în 2003 și care are acum 415.000 km. O revopsesc chiar acum.”

Alt comentator: „Mi-am cumpărat una nouă în 2007, am condus-o în fiecare zi timp de câțiva ani, apoi i-am dat-o fiului meu și a folosit-o ani de zile fără nicio problemă”.

Deși există opțiuni mai accesibile pe piața second-hand, unde modelele mai vechi pot fi achiziționate pentru sume între 5.000 și 10.000 de lire sterline, prețurile pentru mașinile mai noi, în special pentru hibridele cu kilometraj redus, urcă semnificativ, apropiindu-se de pragul de 20.000 de lire sterline.

