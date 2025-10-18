Cât te costă să aduci o mașină second-hand din Germania în România în 2025

Aducerea unei mașini second-hand din Germania în România implică o serie de cheltuieli — de la transport și TVA până la RAR, RCA și înmatriculare. În 2025, costul total variază între 60.000 și 70.000 de lei pentru un autoturism cumpărat cu 10.000 de euro.

Importul de autoturisme second-hand din Germania continuă să fie una dintre cele mai populare opțiuni pentru românii care vor o mașină de calitate la un preț accesibil. Totuși, în 2025, costurile totale pentru aducerea și înmatricularea unui autoturism s-au modificat semnificativ, mai ales din cauza TVA-ului, a tarifelor de transport și a noilor reglementări impuse de Registrul Auto Român (RAR).

Pentru a înțelege clar cât te costă în realitate o astfel de achiziție, este important să iei în calcul toate etapele: transportul mașinii până în țară, plata taxelor aferente, verificarea tehnică și formalitățile de înmatriculare.

Transportul reprezintă o parte semnificativă a cheltuielilor. Cei care preferă să conducă mașina până acasă trebuie să achite costul numerelor provizorii germane, cunoscute sub numele de „Zoll”, care pot ajunge între 150 și 300 de euro, în funcție de perioada de valabilitate și tipul de asigurare. Cei care optează pentru transport pe platformă plătesc, în medie, între 400 și 600 de euro, în funcție de distanță.

În plus, trebuie adăugat și costul combustibilului sau al taxelor de autostradă, dacă mașina este adusă pe roți.

Pentru mașinile cumpărate din Germania, care provin dintr-un stat membru al Uniunii Europene, nu se plătesc taxe vamale, însă se aplică TVA de 19% din valoarea totală a mașinii și a transportului, în cazul achiziției intracomunitare de la o firmă.

Dacă achiziția se face de la o persoană fizică, TVA-ul este deja inclus în prețul de vânzare, ceea ce elimină această etapă.

După aducerea mașinii în țară, urmează etapa tehnică. Registrul Auto Român (RAR) trebuie să efectueze verificarea tehnică, să elibereze Cartea de Identitate a Vehiculului și să confirme autenticitatea documentelor.

Costul acestei proceduri, pentru autoturismele sub 3,5 tone, este de aproximativ 740 de lei. În unele cazuri, dacă vehiculul are modificări față de varianta de fabrică, poate fi nevoie de o omologare individuală, ceea ce duce costul peste 1.000 de lei.

După obținerea actelor de la RAR, proprietarul trebuie să înmatriculeze mașina. Taxele de înmatriculare includ certificatul de înmatriculare, care costă 49 de lei, și plăcuțele de înmatriculare, care variază între 40 și 50 de lei.

La acestea se adaugă taxele locale, traducerile legalizate ale documentelor, timbrul de mediu (acolo unde este cazul) și eventualele taxe de poluare impuse de autoritățile locale.

O componentă obligatorie o reprezintă asigurarea RCA. Pentru un autoturism de cilindree medie, RCA-ul pornește de la 700–800 de lei pe șase luni, dar poate ajunge și la peste 1.500 de lei în funcție de vârsta șoferului, zona de reședință și istoricul de daune.

Pentru a ilustra mai clar costurile reale, putem lua exemplul unui Volkswagen Golf fabricat în 2015, cumpărat cu 10.000 de euro.

Dacă adăugăm transportul (500 de euro), traducerile și costurile administrative (aproximativ 500 de lei), asigurarea RCA (800 de lei), verificarea RAR (740 de lei) și taxele de înmatriculare (200 de lei), suma totală ajunge la aproximativ 65.000 de lei.

Aceasta include și TVA-ul de 19%, aplicat valorii totale a mașinii și a transportului.

Cei care aleg să aducă mașina singuri, pe roți, pot economisi o parte din costuri, dar trebuie să se asigure că actele sunt în regulă și că mașina are inspecția tehnică valabilă.

Dacă transportul se face cu ajutorul unei firme specializate, costurile sunt mai mari, dar procesul este mai sigur, iar riscurile minime.