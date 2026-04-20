Germania subliniază necesitatea unor „parteneri de încredere” în UE după victoria lui Radev în alegerile din Bulgaria

Berlinul a evitat comentariile directe asupra rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din Bulgaria, câștigate de coaliția condusă de fostul președinte Rumen Radev, și a insistat asupra importanței formării rapide a unui guvern stabil la Sofia, potrivit Deutsche Welle.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului german de Externe, Josef Hinterseher, a declarat la conferința de presă obișnuită de la Berlin că Germania „a luat act în mod natural” de rezultatele scrutinului.

Josef Hinterseher a adăugat că practica obișnuită a Berlinului este aceea de a nu comenta „afacerile interne” ale unui partener european apropiat.

Oficialul german a refuzat să comenteze direct asupra lui Rumen Radev, indicând că Berlinul va aștepta poziția viitorului guvern de la Sofia.

„Pe baza acestei poziții, desigur, vom colabora întotdeauna îndeaproape și într-un climat de încredere cu partenerii europeni, ținând cont de propriile noastre interese”, a completat el.

Alegerile de duminică, 19 aprilie 2026, au reprezentat al optulea scrutin legislativ din Bulgaria în ultimii cinci ani. Coaliția „Bulgaria Progresistă”, formată recent de Rumen Radev, a obținut aproximativ 44,7% din voturi, asigurându-și o majoritate absolută de circa 130-135 de mandate din totalul de 240 din Parlamentul de la Sofia.

Este prima dată din 1997 când un singur partid sau coaliție obține suficiente locuri pentru a guverna singur.

Potrivit datelor parțiale oficiale publicate de Comisia Electorală Centrală bulgară, după numărarea a peste 90% din voturi, principalii concurenți – coaliția GERB-UDF și alianța Continuăm Schimbarea - Bulgaria Democrată – au rămas mult în urmă, cu procente situate între 12% și 13%.

Participarea la vot a fost de aproximativ 50%.Rumen Radev, general în rezervă și fost președinte al Bulgariei, a demisionat din funcție în ianuarie 2026 pentru a conduce noua formațiune.

Campania sa s-a axat pe combaterea corupției, măsuri anti-inflație și prioritizarea economiei față de „ideologii”. El a pledat pentru reluarea dialogului cu Rusia în vederea accesului la resurse energetice ieftine, a contestat aspecte ale Pactului Verde european și a adoptat poziții critice față de anumite politici liberale, inclusiv cele referitoare la minoritatea LGBTI.

Deși denumirea partidului sugerează o orientare progresistă, formațiunea este descrisă de mai multe surse internaționale ca având accente eurosceptice și poziții apropiate de Rusia.

Radev a exprimat admirație pentru modelul politic al premierului ungar Viktor Orbán, pe care îl consideră mai pragmatic și mai puțin conflictual în relația cu Bruxelles-ul.

Victoria lui Radev survine într-un moment de instabilitate politică prelungită în Bulgaria, marcată de guverne fragile și proteste anticorupție.

Țara, membră a UE și NATO, se confruntă cu provocări economice, energetice și legate de reforme interne.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat victoria și a subliniat rolul Bulgariei în familia europeană.Guvernul german, prin declarația de luni, a evitat orice apreciere directă asupra orientării politice a învingătorului, concentrându-se pe necesitatea stabilității și a cooperării loiale în cadrul UE.

Această abordare prudentă reflectă practica diplomatică obișnuită a Berlinului față de partenerii europeni.ConcluzieRezultatele din Bulgaria marchează o schimbare potențial importantă în peisajul politic al Uniunii Europene, după ani de fragmentare și instabilitate la Sofia.

Formarea unui guvern stabil sub conducerea lui Rumen Radev ar putea aduce o perioadă de predictibilitate internă, dar va testa și capacitatea Bulgariei de a menține un echilibru în relațiile cu instituțiile europene și cu partenerii săi.

Berlinul, ca și alte capitale europene, așteaptă acum semnale concrete privind orientarea viitoare a executivului bulgar, reiterând importanța încrederii reciproce în gestionarea provocărilor comune.