Germania subliniază necesitatea unor „parteneri de încredere” în UE după victoria lui Radev în alegerile din Bulgaria
- Iulia Moise
- 20 aprilie 2026, 21:56
Berlinul a evitat comentariile directe asupra rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din Bulgaria, câștigate de coaliția condusă de fostul președinte Rumen Radev, și a insistat asupra importanței formării rapide a unui guvern stabil la Sofia, potrivit Deutsche Welle.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului german de Externe, Josef Hinterseher, a declarat la conferința de presă obișnuită de la Berlin că Germania „a luat act în mod natural” de rezultatele scrutinului.
Berlinul nu comentează „afacerile interne” ale altei țări
Josef Hinterseher a adăugat că practica obișnuită a Berlinului este aceea de a nu comenta „afacerile interne” ale unui partener european apropiat.
„Sperăm că la Sofia se va putea forma rapid un guvern stabil, întrucât în vremuri dificile avem nevoie de parteneri de încredere în Uniunea Europeană pentru a face față numeroaselor provocări pe care trebuie să le abordăm împreună”, a precizat Hinterseher.
Oficialul german a refuzat să comenteze direct asupra lui Rumen Radev, indicând că Berlinul va aștepta poziția viitorului guvern de la Sofia.
„Pe baza acestei poziții, desigur, vom colabora întotdeauna îndeaproape și într-un climat de încredere cu partenerii europeni, ținând cont de propriile noastre interese”, a completat el.
O victorie clară după ani de instabilitate
Alegerile de duminică, 19 aprilie 2026, au reprezentat al optulea scrutin legislativ din Bulgaria în ultimii cinci ani. Coaliția „Bulgaria Progresistă”, formată recent de Rumen Radev, a obținut aproximativ 44,7% din voturi, asigurându-și o majoritate absolută de circa 130-135 de mandate din totalul de 240 din Parlamentul de la Sofia.
Este prima dată din 1997 când un singur partid sau coaliție obține suficiente locuri pentru a guverna singur.
Potrivit datelor parțiale oficiale publicate de Comisia Electorală Centrală bulgară, după numărarea a peste 90% din voturi, principalii concurenți – coaliția GERB-UDF și alianța Continuăm Schimbarea - Bulgaria Democrată – au rămas mult în urmă, cu procente situate între 12% și 13%.
Participarea la vot a fost de aproximativ 50%.Rumen Radev, general în rezervă și fost președinte al Bulgariei, a demisionat din funcție în ianuarie 2026 pentru a conduce noua formațiune.
Campania din Bulgaria, axată pe combaterea corupției
Campania sa s-a axat pe combaterea corupției, măsuri anti-inflație și prioritizarea economiei față de „ideologii”. El a pledat pentru reluarea dialogului cu Rusia în vederea accesului la resurse energetice ieftine, a contestat aspecte ale Pactului Verde european și a adoptat poziții critice față de anumite politici liberale, inclusiv cele referitoare la minoritatea LGBTI.
Deși denumirea partidului sugerează o orientare progresistă, formațiunea este descrisă de mai multe surse internaționale ca având accente eurosceptice și poziții apropiate de Rusia.
Radev a exprimat admirație pentru modelul politic al premierului ungar Viktor Orbán, pe care îl consideră mai pragmatic și mai puțin conflictual în relația cu Bruxelles-ul.
Criza prelungită din Bulgaria
Victoria lui Radev survine într-un moment de instabilitate politică prelungită în Bulgaria, marcată de guverne fragile și proteste anticorupție.
Țara, membră a UE și NATO, se confruntă cu provocări economice, energetice și legate de reforme interne.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat victoria și a subliniat rolul Bulgariei în familia europeană.Guvernul german, prin declarația de luni, a evitat orice apreciere directă asupra orientării politice a învingătorului, concentrându-se pe necesitatea stabilității și a cooperării loiale în cadrul UE.
Berlinul așteaptă semnale concrete din Bulgaria
Această abordare prudentă reflectă practica diplomatică obișnuită a Berlinului față de partenerii europeni.ConcluzieRezultatele din Bulgaria marchează o schimbare potențial importantă în peisajul politic al Uniunii Europene, după ani de fragmentare și instabilitate la Sofia.
Formarea unui guvern stabil sub conducerea lui Rumen Radev ar putea aduce o perioadă de predictibilitate internă, dar va testa și capacitatea Bulgariei de a menține un echilibru în relațiile cu instituțiile europene și cu partenerii săi.
Berlinul, ca și alte capitale europene, așteaptă acum semnale concrete privind orientarea viitoare a executivului bulgar, reiterând importanța încrederii reciproce în gestionarea provocărilor comune.
