O studentă din Camerun, insultată de o șoferiță de transport alternativ în București: Ai invadat România

Un nou incident a fost filmat în București, la scurt timp după cazul livratorului agresat și jignit pe criterii de culoare. De această dată, o studentă la medicină din Camerun, stabilită în Capitală, a afirmat că o șoferiță de transport alternativ a refuzat să o ducă la destinație și a insultat-o din motive rasiale.

„- De ce?

- Pentru că nu vreau să vă iau.

- Da? ok.

- Puteți să anulați cursa, vă rog?

- Nu pot decât după 5 minute să anulez.

- Și ce pot să fac acum? Nu vreți să anulați și eu nu pot să plec?

- Aștept 5 minute și vă anulez eu.

- Eu trebuie să aștept 5 minute?

- Sau îmi anulați! Anulați-l.

- Nu pot să anulez. Dacă eu anulez, eu trebuie să plătesc, nu știți asta?

- Du-te ...... Ai invadat România! Ăi și ce m.... cauți tu în România? N.... ....u!

- Unde e educația ta?”, a fost conversația dintre cele două.

Cindy Joyce Tenesso a povestit că, după ce a auzit refuzul șoferiței, a întrebat-o care este motivul. „Mi-a spus: «Pentru că nu vreau!»”, a relatat tânăra. Ea a adăugat că a filmat momentul și a decis să trimită înregistrarea în aplicație, pentru a demonstra că situația nu a fost cauzată de ea, ci de conducătoarea auto care a refuzat cursa.

„Am mers în spatele mașinii și am văzut că ea nu a anulat cursa. Și așa a început să fie violentă, să spună că eu sunt neagră, ce caut aici, că eu nu pot să vorbesc și limba română. Eu nu sunt din România, nu e așa fluent. Eu am fost afară din mașină, nu am intrat, nu am fost violentă, nu am făcut nicio mișcare brutală sau ceva de genul. Doar cu telefonul, și am spus: Cum? Explicați! Și tot așa... Prietenul meu a anulat cursa și după am făcut o altă comandă”, a mai spus aceasta, pentru Digi24.

Studenta, stabilită de mai mulți ani în România, spune că a ajuns să se simtă umilită și respinsă într-un loc pe care îl considera „acasă”.

„Știi, eu sunt din Franța și în țara mea toți sunt negri, chinezi sau japonezi, nu contează de unde sunt. Nu mă simt bine. Eu sunt aici de mult. Pentru mine România este casa mea și acum nu este ok, nu mă simt bine, nu mă simt binevenită. Nu mă simt ok, nu cred că este ok așa. Nu are importanță culoarea pielii, eu sunt la fel ca altă fată”, a mai adăugat victima, pentru sursa menționată anterior.