Cea mai nesigură mașină, potrivit unui sondaj realizat cu zeci de mii de șoferi

Cea mai nesigură mașină, potrivit unui sondaj realizat cu zeci de mii de șoferi
Un sondaj anual de fiabilitate realizat de WhatCar? pe 32.493 proprietari din Marea Britanie (mașini de până la 5 ani) indică faptul că Nissan Juke pe benzină (2019–prezent) a obținut unul dintre cele mai slabe scoruri, 55,2% , sub media segmentului, potrivit articolului publicat de Christopher Sharp pe  express.co.uk.

24% dintre deținătorii au raportat cel puțin o defecțiune în ultimele 24 de luni; în 64% din cazuri, mașina a stat în service peste o săptămână, iar 60% dintre reparații au depășit 1.500 £ .

Sondajul măsoară fiabilitatea (incidența și severitatea defecțiunilor), nu siguranța la accidente . În același timp, alte modele Nissan — Qashqai, X-Trail, Leaf — au înregistrat scoruri de 95%+ , situându-se în top 25% pe ansamblu, potrivit publicației

Studiul, realizat de publicația auto WhatCar, a acoperit 30 de mărci de mașini și 227 de modele diferite. Proprietarii au fost întrebați dacă mașina lor a avut defecțiuni sau probleme în ultimele 24 de luni. În funcție de răspuns, mașinile care au avut astfel de probleme au fost evaluate ținând cont costul reparațiilor și de timpul necesar pentru a fi reparate.

Versiunea pe benzină a Nissan Juke a fost considerată cea mai nesigură

În urma unor calcule ample după efectuarea sondajului, versiunea pe benzină a modelului Nissan Juke (din 2019 încoace) a fost considerată cea mai nesigură, cu un scor de 55,2%.

Nissan Juke

Nissan Juke. Sursa foto: Arhiva EvZ

Dintre respondenții la sondaj care dețineau un Nissan Juke pe benzină, 24% au declarat pentru WhatCar că mașina lor a avut cel puțin o defecțiune. 64% dintre șoferi au afirmat că din cauza defecțiunilor, mașinile au fost scoase din funcțiune mai mult de o săptămână, iar 60% dintre defecțiuni au costat peste 1.500 de lire sterline pentru a fi reparație în parte.

În ciuda ratingului slab acordat modelului Juke pe benzină, alte modele Nissan, precum Qashqai , X-Trail și LEAF, au avut rezultate mult mai bune, potrivit sondajului.

Una din patru mașini cu vechime de până la cinci ani a avut o defecțiune

Claire Evans, redactorul-șef al WhatCar?, vorbit despre rezultatele sondajului: „Una din patru mașini cu vârsta de până la cinci ani a avut o defecțiune, iar unii proprietari au avut facturi exorbitante”.

Ca răspuns la rezultatele sondajului, un purtător de cuvânt de la Nissan a declarat: „Suntem încântați să vedem că Qashqai, X-Trail și LEAF au avut performanțe bune la clasele lor, cu un scor de fiabilitate de 95% sau mai mare și toate s-au clasat în top 25% dintre cele mai fiabile mașini per total”.

Rezultatele pentru Nissan vin la câteva luni după ce compania a anunțat că va reduce 250 de locuri de muncă la fabrica din Sunderland, ca parte a unei campanii majore de reducere a costurilor, mai arată sursa menționată.

