Tradiția nocturnă care transformă un cartier într-un cor straniu

În fiecare seară, la ora 22:00, cartierul studențesc Flogsta din Uppsala, Suedia, răsună de strigătele locuitorilor. „Țipătul Flogsta”, un ritual născut în anii ’70, a devenit una dintre cele mai neobișnuite și populare tradiții academice europene.

La ora 22:00 fix, ferestrele căminelor din cartierul Flogsta, Uppsala se deschid aproape simultan. Studenții, unii singuri în camere, alții în grupuri, scot strigăte prelungi care răsună prin întregul cartier. Fenomenul, cunoscut sub numele de „Țipătul Flogsta” (Flogstavrålet în suedeză), durează câteva minute și variază de la o seară la alta.

Țipetele pot fi de câteva secunde, dar uneori se prelungesc chiar zece minute. Nu există un tipar exact, însă momentul de start rămâne fix: ora 22:00.

Originile fenomenului nu sunt pe deplin clare. Există mai multe versiuni:

unii susțin că „țipătul” a început în anii ’70-’80 , când studenții de la fizică din Uppsala căutau o metodă de a-și elibera tensiunea din perioada examenelor;

alții spun că obiceiul s-a transformat într-un omagiu adus unui student care s-ar fi sinucis în acea perioadă;

pentru o parte dintre locuitori, fenomenul s-a conturat ca un act spontan de solidaritate, o modalitate de a simți că nu ești singur în mijlocul stresului academic.

De-a lungul timpului, tradiția s-a răspândit și în alte centre universitare suedeze, dar Flogsta rămâne locul unde obiceiul are cea mai puternică semnificație.

Inițial, ritualul era privit ca un exercițiu colectiv de eliberare psihologică. Într-un sistem universitar riguros, unde presiunea examenelor putea duce la anxietate sau depresie, studenții găsiseră o formă de „terapie de grup” neoficială.

Astăzi, pentru mulți participanți, „Țipătul Flogsta” a devenit mai degrabă un moment de distracție. Este aproape un joc comunitar, așteptat în fiecare seară, care întărește legăturile sociale între locatari.

Fostul rezident al cartierului, Arvid Cederholm, a povestit într-un interviu:

„Nu-mi amintesc să se fi întâmplat chiar în fiecare seară, dar dacă cineva începea, ceilalți se alăturau. Era mai mult o distracție decât o chestiune legată de stres.”

Fenomenul a depășit granițele Suediei în 2014, când o înregistrare video a ajuns pe platforma Reddit, fiind ulterior preluată de site-ul MTV. Imaginile au circulat rapid pe rețelele sociale, aducând faimă internațională acestui obicei studențesc.

De atunci, „Țipătul Flogsta” a fost relatat de publicații și televiziuni din întreaga lume, care l-au descris ca pe o tradiție bizară, dar fascinantă, specifică vieții de campus nordice.

Pentru tinerii care ajung pentru prima dată în Uppsala, experiența poate fi copleșitoare. „Țipătul” devine astfel un ritual de inițiere.

Ieșitul la fereastră și strigătul alături de alți necunoscuți devine un gest de integrare în comunitate. Mulți studenți spun că, deși pare un act banal sau absurd, senzația de apartenență este puternică.

Psihologii au interpretat „Țipătul Flogsta” ca pe o formă de catharsis colectiv. Eliberarea emoțiilor negative printr-un act comun poate avea efecte benefice asupra sănătății mentale. În același timp, pentru observatori din exterior, fenomenul poate părea bizar și chiar tulburător: un cartier întreg care urlă în fiecare seară.

Totuși, pentru locuitorii din zonă, obiceiul face parte din identitatea locală. Oamenii s-au obișnuit, iar pentru noii veniți, tradiția este adesea explicată ca „o experiență pe care trebuie să o trăiești măcar o dată”.

În ciuda trecerii timpului, fenomenul persistă pentru că răspunde la două nevoi fundamentale:

Nevoia de exprimare emoțională – în fața presiunilor academice, un țipăt colectiv devine o supapă; Nevoia de apartenență – participarea la ritual oferă sentimentul că faci parte dintr-un grup mai mare.

Aceste două elemente fac ca „Țipătul Flogsta” să fie perceput atât ca un gest personal, cât și ca un act comunitar.

Zona Flogsta este unul dintre cele mai mari cartiere studențești din Suedia. Cu mii de locuitori tineri, majoritatea veniți din alte orașe sau țări, cartierul a devenit un ecosistem social unic.

Tradiția „țipătului” s-a transformat într-un element cultural specific, o marcă de recunoaștere a Uppsala, oraș cunoscut deja pentru una dintre cele mai vechi universități din Europa de Nord.