Bill Gates se amestecă în bugetul Suediei și critică decizia de a sprijini Ucraina

Bill Gates critică decizia Suediei de a redirecționa fonduri din ajutorul pentru sănătate globală către Ucraina și apărare. Fondatorul Microsoft susține că este o greșeală să fie sacrificată lupta împotriva bolilor majore.

Suedia schimbă prioritățile bugetare

Propunerea de buget a guvernului suedez pentru anul 2025 marchează o schimbare semnificativă în direcția alocărilor de fonduri. Potrivit planului prezentat, resursele destinate sprijinului pentru Ucraina și consolidarea propriei apărări vor fi majorate, în timp ce bugetul pentru sănătatea globală este diminuat.

Această decizie a atras critici din partea mai multor organizații internaționale, dar și din partea lui Bill Gates.

Ce regrete are miliardarul american în privința deciziei luate de Suedia

Fondatorul Microsoft, care a promis să doneze o mare parte din averea sa pentru sănătatea globală, s-a declarat dezamăgit de decizia Suediei. Într-un interviu pentru publicația Sweden Herald, el a subliniat că lipsa de fonduri pentru unele organizații poate avea efecte negative.

„Regret asta. Sperăm că Suedia va menține sau va crește sprijinul pentru Fondul Global și (alianța pentru vaccinuri) Gavi”, a spus Bill Gates.

Fondul Global este o organizație internațională care luptă împotriva SIDA, tuberculozei și malariei, în timp ce Gavi este o alianță internațională dedicată vaccinării în țările cu venituri mici și medii.

În proiectul de buget al Suediei pentru acest an nu sunt menționate contribuții speciale pentru aceste programe. O decizie finală privind alocările va fi anunțată abia în scrisoarea de reglementare a agenției SIDA, în 2026.

Bill Gates vres să facă bugetul unor țări

Bill Gates susține că legarea ajutorului extern strict de interese naționale ar fi o abordare riscantă. În opinia sa, accentul pus pe apărare și sprijin militar nu ar trebui să se facă în detrimentul sănătății globale.

„Cred că este o greșeală când ajutorul este dat la o parte pe măsură ce alocările pentru apărare cresc. Cred că ar trebui dezbătut mai mult. Este asta ceea ce oamenii vor să vadă și este cu adevărat necesar?”, a declarat Gates.

Mesajul său se înscrie în linia mai largă a criticilor aduse în ultimii ani de unele organizații internaționale, care susțin că războaiele și crizele regionale nu ar trebui să submineze obiectivele de sănătate globală stabilite la nivelul ONU și al altor foruri multilaterale.

front Ucraina

front Ucraina / sursa foto: dreamstime.com

Europa și SUA au alocat sute de miliarde de euro pentru Ucraina

Ajutorul acordat Ucrainei de către statele occidentale cuprinde mai multe componente: militar, financiar, umanitar și bugetar. Potrivit datelor publicate de Institutul Kiel, până la 28 februarie 2025, Ucraina a primit:

  • 137,9 miliarde de euro din partea țărilor europene;

  • 114,3 miliarde de euro din partea Statelor Unite.

Din acest total, sprijinul militar al SUA a fost estimat la 64,6 miliarde de euro.

Suedia, deși are o economie mai mică în comparație cu marile puteri, și-a asumat un rol vizibil în susținerea Ucrainei, contribuind atât cu ajutor militar, cât și financiar. În contextul geopolitic actual, guvernul de la Stockholm a decis să prioritizeze aceste alocări, diminuând proporțional contribuțiile pentru sănătatea globală.

