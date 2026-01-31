Foișorul de Foc, simbolul Bucureștiului vechi. Povestea clădirii devenită Muzeul Naţional al Pompierilor

Ridicat într-o epocă în care Bucureștiul trăia cu teama permanentă a incendiilor, Foișorul de Foc nu a fost gândit ca monument, ci ca instrument de supraviețuire urbană. Turnul care astăzi atrage priviri și nostalgii a fost, timp de decenii, un ochi vigilent al orașului, un punct din care se salvau vieți.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, Capitala era un oraș dens, construit în mare parte din materiale ușor inflamabile. Casele cu prăvălii la stradă și lipsa unei infrastructuri moderne făceau ca focul să se răspândească rapid. Incendiile devastatoare nu erau excepții, ci evenimente recurente, iar intervențiile pompierilor erau adesea întârziate de lipsa informațiilor rapide. În acest context, autoritățile au decis construirea unui turn de observație care să permită detectarea timpurie a incendiilor. Soluția a fost una inspirată din marile orașe europene: un punct înalt, permanent supravegheat, de unde orașul putea fi „citit” de la distanță.

Construcția Foișorului de Foc a fost finalizată în 1892, după planurile arhitectului George Mandrea. Turnul are aproximativ 42 de metri și o structură mixtă, din zidărie masivă, gândită să susțină un bazin de apă amplasat în partea superioară.

Amplasat într-o zonă care, la acea vreme, se afla la limita orașului construit, turnul oferea o panoramă largă asupra Bucureștiului. Clădirea a fost realizată din zidărie masivă, cu o structură gândită să susțină o greutate considerabilă în partea superioară.

Proiectul inițial prevedea un dublu rol: Foișorul urma să fie atât turn de observație, cât și rezervor de apă pentru stingerea incendiilor. În partea superioară trebuia să existe un bazin care să asigure presiunea necesară intervențiilor rapide, o idee ambițioasă pentru infrastructura vremii.

Un detaliu mai puțin cunoscut din istoria clădirii este faptul că rolul de rezervor de apă nu a fost niciodată utilizat efectiv. Testele au arătat că presiunea apei era insuficientă, iar rețeaua orașului nu putea susține un astfel de sistem. Bazinul nu a intrat în exploatare, iar Foișorul a rămas exclusiv un turn de observație.

Această limitare nu i-a diminuat însă importanța. Din contră, funcția de supraveghere s-a dovedit vitală într-un oraș care nu dispunea de mijloace rapide de comunicare.

În vârful Foișorului se aflau permanent pompieri de serviciu, care supravegheau orașul zi și noapte. Orice coloană de fum era analizată cu atenție: direcția, culoarea și intensitatea ofereau indicii despre gravitatea incendiului. Informațiile erau transmise rapid către cazărmi, folosindu-se semnale și mesageri, într-o perioadă în care telefonul nu era încă răspândit.

Pentru pompieri, acest turn era un instrument esențial. De multe ori, câteva minute câștigate făceau diferența între un foc localizat și un dezastru care putea distruge cartiere întregi.

La începutul secolului XX, Bucureștiul a intrat într-o fază accelerată de modernizare. Au apărut clădiri mai înalte, care au redus vizibilitatea de la nivelul Foișorului, iar noile tehnologii de comunicare au schimbat modul de alertare. Telefoanele, sirenele și autospecialele moderne au făcut ca observația vizuală să nu mai fie decisivă.

În aceste condiții, turnul și-a pierdut treptat utilitatea operațională. A rămas însă în picioare, ca un reper urban și o amintire a unei epoci în care orașul depindea de ochiul vigilent al pompierilor.

Interiorul Foișorului este dominat de o scară îngustă și abruptă, gândită pentru urcări rapide, nu pentru confort. În perioada interbelică, turnul era unul dintre cele mai înalte puncte ale orașului, iar panorama asupra Bucureștiului era impresionantă. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost folosit ocazional și ca punct general de observație, nu doar pentru incendii.

Ironia construcției este că Foișorul a fost realizat din materiale rezistente la foc, devenind el însuși o clădire simbolică într-un oraș amenințat constant de flăcări.

Transformarea Foișorului de Foc în muzeu este legată direct de zona Obor – Calea Moșilor, una dintre cele mai aglomerate și vulnerabile părți ale Bucureștiului de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Turnul fusese construit special în acest perimetru pentru că mahalalele din jurul Oborului, cu piețe, prăvălii, ateliere și case din lemn, erau extrem de expuse incendiilor. Transformarea Foișorului de Foc din turn de observație într-un muzeu a venit firesc, pe măsură ce rolul său operațional a dispărut complet. După ce modernizarea orașului a făcut inutilă supravegherea vizuală a incendiilor, clădirea a rămas fără o funcție clară, dar cu o puternică valoare simbolică. În anii ’50 și începutul anilor ’60, autoritățile au decis că Foișorul nu trebuie abandonat sau demolat, ci integrat într-un nou circuit al memoriei urbane. Istoria sa era strâns legată de evoluția pompierilor din România, iar turnul devenise deja un reper cunoscut al Bucureștiului vechi. În 1963, clădirea a fost oficial transformată în Muzeul Național al Pompierilor, fiind adaptată pentru expoziții dedicate luptei împotriva incendiilor. Spațiile interioare au fost reorganizate pentru a găzdui uniforme, echipamente, documente și fotografii care ilustrează intervențiile pompierilor de-a lungul timpului. Alegerea Foișorului ca sediu al muzeului nu a fost întâmplătoare: turnul însuși era o piesă de patrimoniu, un obiect de muzeu în sine, care oferea vizitatorilor nu doar informații, ci și o experiență directă a modului în care orașul a fost protejat într-o epocă în care fiecare fum ridicat deasupra acoperișurilor putea anunța o catastrofă.