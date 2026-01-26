EVZ Special

Istoricul care și-a început cariera didactică universitară când alții deja erau la pensie

Istoricul care și-a început cariera didactică universitară când alții deja erau la pensie
Neagu Djuvara a avut mereu regretul că a ajuns să predea Istoria când un profesor din România ar fi fost pensionat de cel puțin un deceniu. Practic, activitatea de profesor și istoric la Universitatea din București, a fost în perioada 1991-1998. Adică, de la vârsta de 75 de ani până la vârsta de 82 de ani. A continuat să fie activ până când a împlinit un secol de viață. Marele istoric ne-a părăsit la data de 25 ianuarie 2018, la București.

Neagu Djuvara - dincolo de Istorie

Data nașterii sale este 18/31 august 1916. La naștere, s-a numit Neagu Bunea Djuvara. A copilărit în București, în casa legendarei Mița Biciclista unde, după cum mărturisea chiar marele istoric, „a făcut toate bolile copilăriei”! Aici, familia sa avea închiriată o cameră.

Neagu Djuvara. Sursa foto: Arhiva EVZ

A declarat că mama sa, Tinca Grădișteanu (care făcea parte din celebra familie muntenească a boierilor Grădișteni) a fugit cu el în brațe cu ultimul tren care mai pleca din Petersburgul dominat de Revoluția din Februarie 1917! Tatăl său se numea Marcel Djuvara, A fost fratele Ministrului Afacerilor StrăineAlexandru Djuvara. După tată, Neagu Djuvara se provenea din negustori de origine macedo-română.

Bunicul său, Trandafir Djuvara a fost la finele secolului XIX, Ministrul României la Constantinopol.Tatăl istoricului Neagu Djuvara fusese student la Universitatea Charlottenburg-Berlin, a devenit inginer și ofițer genist. A murit din cauza pandemiei de „gripă spaniolă” în 1918.

Tânărul Neagu Djuvara a obținut două licențe în Franța, în 1937, în Istorie și 1940, în Drept, ambele la Paris, la Universitatea Sorbona.

Al Doilea Război Mondial, frontul și diplomația

Neagu Djuvara a luptat pe Frontul de Est, fiind rănit la Odessa. A ocupat prin concurs în luna mai 1943, un post la Ministerul Afacerilor Străine. A fost angajat la Departamentul Cifrului. A avut numeroase misiuni de curier diplomatic. Misiunea vieții sale a fost aceea de a megfe la Stockholm în dimineața zilei de 23 august 1944. Ducea mesajul lui Antonescu despre armistițiul cu URSS. Marele istoric avea să lămurească misterul faimoasei telegrame a armistițiului. Antonescu avea așteptări neconforme cu realitatea, pe care URSS nu le-ar fi acceptat niciodată.

Djuvara a rămas în Suedia ca secretar de legație iar în 1947 a refuzat să mai vină în țară.

Doctoratul cu Raymond Aron și activitatea în emigrație și în diplomație

A activat în emigrația românească apoi a plecat în Niger, unde a devenit consilier diplomatic francez în Niger, a predat cursuri de istorie și relații internaționale în cea mai importantă universitate din Niger. Practic a activat acolo în intervalul 1961-1983. A reluat corespondența cu marele filosof al istoriei Raymond Aron, a acceptat să înceapă o teză de doctorat pe care a finalizat-o în anul 1972, cu o temă de filosofia istoriei.

